Минулого тижня Фонд держмайна залучив на приватизаційних аукціонах понад ₴112 мільйонів

Фонд державного майна України провів минулого тижня 15 успішних аукціонів з приватизації, на яких залучив 112,3 млн грн.

Про це пресслужба ФДМУ повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Минулого тижня команда Фонду державного майна України провела 15 успішних онлайн-аукціонів з приватизації у системі Prozorro.Продажі. Загальна сума переможних ставок становить 112,33 млн гривень. Зростання ціни об'єктів становить 21,98 раза», - йдеться в повідомленні.

Загалом на торги прийшли змагатися 106 учасників.

Найдорожчим об'єктом тижня стала будівля гаража на три бокси у Рівному. Завдяки участі в аукціоні 64 потенційних інвесторів вартість лота вдалося збільшити до 100 млн грн.

Також попит мав єдиний майновий комплекс ДП «Харківський науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою» у м. Харків. Ціна зросла зі стартових 2,8 млн грн до фінальних 5,5 млн грн.

Цього тижня команда ФДМУ планує провести 15 онлайн-аукціонів з приватизації. Серед пропозицій купівлі - ЄМК ДП «Зарубинський спиртовий завод» на Тернопільщині. Після невдалих торгів, оголошених на 1 травня, вартість об'єкта знижено вдвічі - до 81,08 млн грн.