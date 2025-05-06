Фінансові новини
- |
- 06.05.25
- |
- 09:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Минулого тижня Фонд держмайна залучив на приватизаційних аукціонах понад ₴112 мільйонів
09:02 06.05.2025 |
Фонд державного майна України провів минулого тижня 15 успішних аукціонів з приватизації, на яких залучив 112,3 млн грн.
Про це пресслужба ФДМУ повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Минулого тижня команда Фонду державного майна України провела 15 успішних онлайн-аукціонів з приватизації у системі Prozorro.Продажі. Загальна сума переможних ставок становить 112,33 млн гривень. Зростання ціни об'єктів становить 21,98 раза», - йдеться в повідомленні.
Загалом на торги прийшли змагатися 106 учасників.
Найдорожчим об'єктом тижня стала будівля гаража на три бокси у Рівному. Завдяки участі в аукціоні 64 потенційних інвесторів вартість лота вдалося збільшити до 100 млн грн.
Також попит мав єдиний майновий комплекс ДП «Харківський науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою» у м. Харків. Ціна зросла зі стартових 2,8 млн грн до фінальних 5,5 млн грн.
Цього тижня команда ФДМУ планує провести 15 онлайн-аукціонів з приватизації. Серед пропозицій купівлі - ЄМК ДП «Зарубинський спиртовий завод» на Тернопільщині. Після невдалих торгів, оголошених на 1 травня, вартість об'єкта знижено вдвічі - до 81,08 млн грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Чехія навчатиме українських пілотів на F-16 та L-39 в рамках «коаліції рішучих», - Фіала
|Урядовці намагаються приховати умови угоди про копалини із США, всі документи мають бути опубліковані, – Гетманцев
|Іспанська EM&M розглядає можливість локалізації в Україні виробництва бойових модулів Guardian 30
|Україна та МВФ обговорюють підвищення ПДВ і прогресивний ПДФО у 2026 році — Forbes
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|Минулого тижня Фонд держмайна залучив на приватизаційних аукціонах понад ₴112 мільйонів
|Україна цього маркетингового року експортувала майже пів мільйона тонн цукру
|В Україні розробляють стратегію зайнятості населення
|Нафта зросла на 1%, оскільки падіння цін спровокувало купівлю
|Пенсійний фонд від початку року отримав понад 184 мільярди
|Використання ШІ може привести до зростання світового ВВП на 1 в.п. щороку - дослідження
Бізнес
|CNBC назвав найдорожчі футбольні клуби світу: у рейтингу 25 клубів, перший – Реал
|Intel може змінити ринок ігрових ноутбуків: компанія готує лінійку чипів Panther Lake, які дадуть змогу запускати топові ігри без відеокарт
|Ерік Шмідт придбав космічну компанію Relativity Space, щоб будувати дата‑центри в космосі
|Mercedes локалізує одну зі своїх моделей спеціально для американського ринку і збиратиме її в Алабамі
|TikTok у ЄС оштрафували на 530 млн євро за передачу даних користувачів до Китаю
|Google розширює тестування AI Mode у Пошуку та готується до запуску публічної версії
|Тепер можна редагувати спільні знімки в Google Photos