Попит на вантажівки у квітні впав в Україні на 6%

Упродовж минулого місяця на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні й спеціалізовані) було реалізовано 982 авто. Це на 6% менше порівняно з аналогічним періодом торік.

Про це повідомляє асоціація «Укравтопром» на своєму телеграм-каналі.

При цьому у ТОП-5 марок ринку нових комерційних автомобілів минулому місяці увійшли такі:

* MAN - 128 од.;

* Citroen - 118 од.;

* Renault - 113 од.;

* Peugeot - 78 од.;

* Ford - 75 од..

Як писав enkorr раніше, у березні в Україні попит на вантажівки зріс у на 18%.

Загалом із початку року, зазначають в «Укравтопромі», український парк вантажних і спеціалізованих автомобілів поповнили 3 820 нових машин, що на 2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.