Фінансові новини
- |
- 06.05.25
- |
- 13:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Попит на вантажівки у квітні впав в Україні на 6%
12:07 06.05.2025 |
Упродовж минулого місяця на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні й спеціалізовані) було реалізовано 982 авто. Це на 6% менше порівняно з аналогічним періодом торік.
Про це повідомляє асоціація «Укравтопром» на своєму телеграм-каналі.
При цьому у ТОП-5 марок ринку нових комерційних автомобілів минулому місяці увійшли такі:
* MAN - 128 од.;
* Citroen - 118 од.;
* Renault - 113 од.;
* Peugeot - 78 од.;
* Ford - 75 од..
Як писав enkorr раніше, у березні в Україні попит на вантажівки зріс у на 18%.
Загалом із початку року, зазначають в «Укравтопромі», український парк вантажних і спеціалізованих автомобілів поповнили 3 820 нових машин, що на 2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Батько з паспортом РФ та підозра у відмиванні грошей: «Схеми» розповіли про кандидатів на голову БЕБ
|Чехія навчатиме українських пілотів на F-16 та L-39 в рамках «коаліції рішучих», - Фіала
|Урядовці намагаються приховати умови угоди про копалини із США, всі документи мають бути опубліковані, – Гетманцев
|Іспанська EM&M розглядає можливість локалізації в Україні виробництва бойових модулів Guardian 30
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|Український бізнес погіршив оцінки своєї діяльності
|До 10% зброї для фронту купують волонтери – Українська Рада Зброярів
|«Нова пошта» запустила першу когенераційну установку
|Попит на вантажівки у квітні впав в Україні на 6%
|Ринок ІТ-праці у 2025 році: 42% айтівців знижують зарплатні очікування, пошук роботи триває понад 2 місяці – опитування DOU
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 05.05.25
|Минулого тижня Фонд держмайна залучив на приватизаційних аукціонах понад ₴112 мільйонів
Бізнес
|Наскільки товстий Кім Чен Ин? HR знайшли спосіб виявити прихованих кандидатів з КНДР
|CNBC назвав найдорожчі футбольні клуби світу: у рейтингу 25 клубів, перший – Реал
|Intel може змінити ринок ігрових ноутбуків: компанія готує лінійку чипів Panther Lake, які дадуть змогу запускати топові ігри без відеокарт
|Ерік Шмідт придбав космічну компанію Relativity Space, щоб будувати дата‑центри в космосі
|Mercedes локалізує одну зі своїх моделей спеціально для американського ринку і збиратиме її в Алабамі
|TikTok у ЄС оштрафували на 530 млн євро за передачу даних користувачів до Китаю
|Google розширює тестування AI Mode у Пошуку та готується до запуску публічної версії