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«Нова пошта» запустила першу когенераційну установку
12:29 06.05.2025 |
Компанія "Нова пошта" запустила першу з семи газових когенераційних газопоршневих установок запланованих до встановлення в 2025 році.
"Розпочався новий етап реалізації програми з енергетичної незалежності: на території хабу компанії ("Нова пошта" - ІФ-У) на заході України запрацювала перша когенераційна газопоршнева установка електричною потужністю 1 МВт. Ще шість КГУ зараз на етапі встановлення і мають з'явитися цьогоріч, зокрема в Києві", - повідомила пресслужба "Нової пошти" у вівторок в Телеграм.
КГУ компанії вироблятимуть електроенергію й тепло з природного газу.
Згідно з повідомленням, "Нова пошта" інвестувала в енергетичну автономію загалом 300 млн грн, і ще 150 млн грн планує інвестувати в 2025 році. Більше половини з загальної суми 450 млн грн інвестиції у газову генерацію.
Раніше повідомлялось, що енергетична компанія "Нової пошти" (група NOVA) - "Нова-Енерджі" - стала трейдером електроенергії, отримавши ліцензію НКРЕКП.
"Нова пошта" заснувала енергетичну компанію "Нова Енерджі" для розвитку на регулярній основі генерації електроенергії та забезпечення автономності об'єктів компанії у квітні 2023 року у зв'язку з ударами РФ по енергосистемі. Із серпня компанія займалась дрібнооптовими продажами дизельного палива на відкритому ринку.
Співвласник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк анонсував плани встановлення промислових систем безперебійного живлення та обладнання для зберігання електроенергії (energy storage) для підвищення ефективності енергетичних потужностей.
Він також заявляв, що після закінчення війни і поліпшення ситуації з енергозабезпеченням "Нова Енерджі" буде продана як непрофільний бізнес.
Повідомлялось, що "Нова пошта" встановила другу сонячну електростанцію (СЕС) на території терміналу у Києві і планує довести її потужність до 1,4 МВт. Перша СЕС "Нової пошти" потужністю 1МВт була введена в експлуатацію у січні на Київському інноваційному терміналі - вона розташована на його даху.
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