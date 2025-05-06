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АНАЛІТИКА

Україна цього маркетингового року експортувала майже пів мільйона тонн цукру

09:01 06.05.2025 |

Новини АПК

 

Україна з початку маркетингового року (МР) експортувала 494 тисячі тонн цукру, з яких лише 10% поставлено до країн Євросоюзу.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила пресслужба Національної асоціації цукровиків України "Укрцукор".

"Цього маркетингового року (з 1 вересня 2024 року) Україна вже експортувала 494 тисячі тонн цукру (з них 196,6 тисячі тонн за період січень-квітень 2025). 90% були спрямовані на Світовий ринок, 10% склав експорт у країни ЄС", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що головними напрямками експорту українського цукру у 2024/25 МР залишається Туреччина, куди відправлені 16% експортних обсягів, на другому місці - Лівія (11%), на третьому - ЄС (10%).

Як повідомлялось, міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль під час наради з представниками цукрової галузі України заявив, що цьогоріч вжезасіяні понад 217,3 тисячі гектарів цукрового буряку.

У планах на 2025/2026 маркетингового року експорт 700 тисячі тонн цукру.
 

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