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Ринок ІТ-праці у 2025 році: 42% айтівців знижують зарплатні очікування, пошук роботи триває понад 2 місяці – опитування DOU
11:44 06.05.2025 |
42% українських айтівців, які шукали роботу у 2025 році, знизили свої зарплатні очікування. Це один з ключових висновків масштабного опитування, проведеного DOU у квітні. У дослідженні взяли участь 3806 ІТ-фахівців з України та з-за кордону.
Понад половина пошукачів витрачає на пошук нової роботи більше ніж два місяці. У 2023 році 49% фахівців в Україні знаходили роботу менш ніж за місяць, тоді як цьогоріч таких лише 35%. Схожа тенденція і за кордоном. Найшвидше працевлаштовуються DevOps/SRE, фахівці з даних та рекрутери.
55% опитаних, які активно шукали нову роботу, змогли її знайти. Для порівняння, у 2022 році цей показник становив 70%. Частіше працевлаштовуються технічні фахівці, особливо джуни, інтерни та мідли. Натомість лідам і керівникам знайти нове місце складніше: в Україні це змогли зробити 50%, за кордоном - 47%.
Найчастіші труднощі, з якими стикаються шукачі: відсутність фідбеку від компаній, велика конкуренція та тривалий процес відбору. Окремо айтівці вказували на низький рівень зарплат, нестачу релевантних вакансій і завищені вимоги до кандидатів.
43% пошукачів в Україні та 55% за кордоном подалися на понад 20 вакансій. Більшість проходили від одного до п'яти співбесід. 59% виконували тестові завдання, найчастіше - джуни та інтерни, дизайнери, маркетологи та фахівці з комунікацій.
44% айтівців в Україні та 50% за кордоном проходили live-coding інтерв'ю, що стало особливо поширеним серед розробників, інженерів з даних та Senior-фахівців.
ШІ використовували 70% пошукачів - здебільшого для створення резюме, мотиваційних листів або портфоліо. Найбільш активно - джуни, інтерни та ті, хто ще не знайшов роботу.
57% айтівців, які знайшли нову роботу, отримали вищу зарплату, у 22% вона не змінилась, а у 21% - знизилась. Найбільше підвищення мали фахівці з даних, маркетологи та сейлзи. Найчастіше втрачали в доходах - HR, дизайнери та PM.
Серед сеньйорів і керівників ситуація гірша: понад третина змінила роботу з пониженням. Звільнені кандидати також рідше отримують вигідніші умови, лише 44% змогли працевлаштуватися з підвищенням.
В Україні найчастіше роботу знаходили через Djinni (28%), LinkedIn (24%) і DOU (19%). За кордоном на першому місці LinkedIn (38%), тоді як через знайомих працевлаштувалися 17% - це другий найуспішніший канал.
35% представників компаній визнали, що шукати фахівців складно. Головна проблема - низький професійний рівень кандидатів, нерелевантний досвід, слабкі софт-скіли та нестача потрібного стеку.
Компанії також зазначають, що багато кандидатів погано готуються до співбесід, не демонструють зацікавленості та не знають базової інформації про роботодавця.
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