ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 05.05.25

"Ми домовилися, що разом з партнерами з ("коаліції рішучих" - ред.) будемо займатися навчанням українських пілотів на F-16 і L-39. Навчання буде проходити тут на базах в Чеській Республіці. Україна вчить пілотів винищувачів на чеських моделях, які постачаються в Україну", - сказав Фіала.