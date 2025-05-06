Фінансові новини
- |
- 06.05.25
- |
- 13:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
До 10% зброї для фронту купують волонтери – Українська Рада Зброярів
До 10% оборонних закупівель становлять волонтерські. Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів виконавчий директор Української Ради Зброярів Ігор Федірко.
"На початку війни були випадки, коли приватні оборонні підприємства половину своїх продажів отримували саме через волонтерський рух. Тепер, звичайно, ця частка менша, десь до 10% оборонних закупівель становлять волонтерські", - заявив він.
Ігор Федірко також уточнив, що це не ніяк не впливає на планування виробничого процесу. Цей відсоток дуже волатильний - він зростає, як "припікає": коли сталася трагедія і люди починають активно донатити на фронт, і падає, коли суспільний шок минає.
Проте, за словами виконавчого директора, перевага волонтерських закупівель - у їхній мобільності. Тому скидати волонтерський рух із рахунків не варто, він буде ще доволі довго.
Ігор Федірко також висловився щодо прямих контрактів із військовими. За його твердженнями, цього року асигнування на них значно збільшилися.
"Безпосередньо бригади й військові частини вже починають відігравати доволі вагому роль у загальній структурі приватних закупівель. Поки що оцінити цей рух складно, оскільки процес лише починається", - пояснив він.
При цьому виконавчий директор Української Ради Зброярів додав, що підприємства вже відкривають відділи, які їздять до військових частин, знайомлять військових зі своєю продукцією та домовляються про постачання.
Раніше повідомлялося, що "Нова пошта" та Фонд "Повернись живим" зібрали 309 млн грн на РЕБ, РЕР і FPV-дрони для оборонців неба в проєкті "РЕБнемо так РЕБнемо. Зіб'ємо ворога з пантелику".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Батько з паспортом РФ та підозра у відмиванні грошей: «Схеми» розповіли про кандидатів на голову БЕБ
|Чехія навчатиме українських пілотів на F-16 та L-39 в рамках «коаліції рішучих», - Фіала
|Урядовці намагаються приховати умови угоди про копалини із США, всі документи мають бути опубліковані, – Гетманцев
|Іспанська EM&M розглядає можливість локалізації в Україні виробництва бойових модулів Guardian 30
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|Український бізнес погіршив оцінки своєї діяльності
|До 10% зброї для фронту купують волонтери – Українська Рада Зброярів
|«Нова пошта» запустила першу когенераційну установку
|Попит на вантажівки у квітні впав в Україні на 6%
|Ринок ІТ-праці у 2025 році: 42% айтівців знижують зарплатні очікування, пошук роботи триває понад 2 місяці – опитування DOU
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 05.05.25
|Минулого тижня Фонд держмайна залучив на приватизаційних аукціонах понад ₴112 мільйонів
Бізнес
|Наскільки товстий Кім Чен Ин? HR знайшли спосіб виявити прихованих кандидатів з КНДР
|CNBC назвав найдорожчі футбольні клуби світу: у рейтингу 25 клубів, перший – Реал
|Intel може змінити ринок ігрових ноутбуків: компанія готує лінійку чипів Panther Lake, які дадуть змогу запускати топові ігри без відеокарт
|Ерік Шмідт придбав космічну компанію Relativity Space, щоб будувати дата‑центри в космосі
|Mercedes локалізує одну зі своїх моделей спеціально для американського ринку і збиратиме її в Алабамі
|TikTok у ЄС оштрафували на 530 млн євро за передачу даних користувачів до Китаю
|Google розширює тестування AI Mode у Пошуку та готується до запуску публічної версії