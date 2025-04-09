Мінекономіки запровадить нульову квоту на експорт металобрухту з України

Міністерство економіки найближчим часом запровадить нульову квоту на експорт металобрухту та поверне ліцензування через істотне збільшення експорту та дефіцит брухту на внутрішньому ринку.

Про це заявив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка, пише галузевий портал UAprom.

"Ми бачимо, що дуже істотно зростає експорт металобрухту з України. Враховуючи поточну безпекову ситуацію у вітчизняній металургії, брухт нам важливий тут, всередині. Це в наших інтересах обмежити експорт цієї сировини в цілому. Тобто, Мінекономіки може адміністративно запровадити на якийсь час експортну квоту "0", щоб зупинити експорт, а також запровадити щорічне ліцензування експорту брухту", - розповів заступник міністра.

За його словами, нульова квота на експорт металобрухту може бути запроваджена тимчасово, до 31 грудня 2025 року, доки не буде знайдене системне рішення щодо реекспорту брухту, який відбувається з України транзитом через країни ЄС до Туреччини та Індії.

Україна вже другий рік поспіль швидко збільшує обсяги експорту металобрухту, зазначає видання. За підсумками першого кварталу 2025 року вивезення сировини порівняно з аналогічним періодом минулого року зросло на 32% - до 81 тис. тонн.

За даними Державної митної служби, у березні цього року було експортовано 39,9 тис. тонн (+57,8% до лютого), у лютому - 25,284 тис. тонн брухту (+61% до січня), у січні - 15,696 тис. тонн.

За підсумками 2024 року брухтозаготівельні підприємства України збільшили експорт на 60,7% порівняно з 2023 роком, до 293,2 тис. тонн. Увесь обсяг металобрухту був поставлений до країн Євросоюзу.

Тому пропозиція Мінекономіки абсолютно доречна, каже президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

"Потрібно запровадити ліцензування, встановити нульову квоту на експорт брухту на 2025 рік та подивитися, до чого це призведе. Весь минулорічний експорт брухту обсягом 300 тис. тонн можна було і потрібно було переробляти у 1,5 млн. тонн металопродукції всередині країни, які можна було б експортувати та отримати додатково 2 млрд грн. Проте, український бюджет навіть мито не отримав із цих експортованих 300 тис. тонн брухту", - наголосив він.

За його словами, керівництво європейської сталевої асоціації Eurofer дуже здивоване тим, що український брухт йде транзитом через Польщу, Румунію та Болгарію до інших країн, які водночас продовжують купувати дешеві енергоресурси у Росії. Тому воно зацікавлене якось обмежити цей потік реекспорту шляхом встановлення будь-якої плати (fee) на кордоні.

Тим часом, на українських металургійних підприємствах кажуть, що нестача металобрухту на внутрішньому ринку вже має системний характер. Із жовтня 2024 року по березень 2025 року галузь не змогла виробити металопродукції в обсязі майже 200 тис. тонн через дефіцит сировини. За даними видання, металургійні заводи працюють "майже з коліс", оскільки мають запас металобрухту на 2-4 доби роботи.

Як повідомлялося, українські металургійні заводи прогнозують суттєвий дефіцит металобрухту у 2025 році на внутрішньому ринку. Зокрема, потреби основних гравців ринку для забезпечення металургійного виробництва у 2025 році становитимуть 1,75-1,8 млн тонн брухту.

Водночас підприємства, що займаються заготівлею металобрухту в Україні, зможуть зібрати у 2025 році лише 1,45-1,65 млн тонн сировини, що на 5-17% менше порівняно із показником минулого року. Більш того, з цього обсягу брухтозаготівельники планують відвантажити на експорт 350 тис. тонн.