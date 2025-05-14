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На фінансування армії не вистачає 200 мільярдів, Кабмін готує зміни до держбюджету, – Железняк
17:27 13.05.2025 |
Кабінет Міністрів готує зміни до закону про держбюджет на 2025 рік через те, що запланованого на цей рік фінансування Сил оборони може виявитися недостатньо.
Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") повідомив у Telegram.
"У цьому році (як і в 2024, і в 2023-му) у бюджеті не вистачає грошей на армію. Вже станом на середину травня очевидно, що запланованих видатків на армію недостатньо і потреба буде більше. Десь зараз на 200 млрд грн", - написав Железняк.
За його словами, через це найближчим часом уряд внесе до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до закону про держбюджет на 2025 рік, який передбачатиме виділення додаткових 200-250 млрд грн на армію.
Водночас депутат запевнив, що наразі затримок у фінансуванні Сил оборони немає.
"Поки я б тут зраду не робив, всі військові виплати йшли і будуть йти за планом. Уряд поки робить "наближення". Але очевидно, що змінювати бюджет їм доведеться", - додав Железняк.
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