Укроборонпром створить з Rheinmetall спільне підприємство з виробництва артснарядів

Німецька компанія Rheinmetall та акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" у вівторок уклали Меморандум про співпрацю щодо можливості створення на території України виробничих потужностей з виготовлення артилерійських боєприпасів.

"Повномасштабна війна довела, що потреба в артилерійських снарядах є величезною, а наявних спроможностей підприємств не вистачає для її повного покриття. Тому кожен новий боєприпасний завод, кожна нова виробнича лінія є критично важливими для забезпечення війська. Ми маємо використовувати всі можливості для створення таких потужностей", - сказав генеральний директор "Укроборонпрому" Олег Гуляк.

Як повідомлялось, у червні 2024 року розпочав роботу перший цех з ремонту і виробництва бронетехніки першого спільного підприємства Укроборонпрому та Rheinmetal.