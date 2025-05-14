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Укроборонпром створить з Rheinmetall спільне підприємство з виробництва артснарядів
23:06 13.05.2025 |
Німецька компанія Rheinmetall та акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" у вівторок уклали Меморандум про співпрацю щодо можливості створення на території України виробничих потужностей з виготовлення артилерійських боєприпасів.
"Повномасштабна війна довела, що потреба в артилерійських снарядах є величезною, а наявних спроможностей підприємств не вистачає для її повного покриття. Тому кожен новий боєприпасний завод, кожна нова виробнича лінія є критично важливими для забезпечення війська. Ми маємо використовувати всі можливості для створення таких потужностей", - сказав генеральний директор "Укроборонпрому" Олег Гуляк.
Як повідомлялось, у червні 2024 року розпочав роботу перший цех з ремонту і виробництва бронетехніки першого спільного підприємства Укроборонпрому та Rheinmetal.
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