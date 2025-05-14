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Шмигаль зустрівся з віцепрезидентом Міжнародної фінансової корпорації - говорили про підтримку України
16:49 13.05.2025 |
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з регіональним віцепрезидентом Міжнародної фінансової корпорації (IFC) Альфонсо Гарсією Морою обговорив співробітництво в енергетичному та житловому секторах.
Як передає Укрінформ, про це Шмигаль повідомив у Телеграмі.
"Цінуємо підтримку з боку IFC наших проєктів в енергетичному та житловому секторах. Подякував за фінансову програму для підтримки українського бізнесу обсягом 2 млрд доларів, що була затверджена на початку повномасштабної війни. А також за ініціативу виділити 25 млн євро гранту від ЄС для українських міст і громад, аби модернізувати житло для внутрішніх переселенців", - зазначив Шмигаль.
Співрозмовники скоординували плани та ідеї щодо майбутнього відновлення України.
"Озвучив наші пріоритети: енергетика, житло, критична інфраструктура, підтримка малого й середнього бізнесу. Наголосив, що бізнес відіграватиме велику роль у відбудові. Обговорили шляхи залучення приватного капіталу. Розраховуємо на досвід і підтримку IFC в цьому напрямку", - підкреслив Шмигаль.
Також сторони поспілкувалися про розширення співпраці на нові сектори.
"Посилюємо роботу в межах Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій. Дякую за розуміння потреб України. Вдячні за важливу роботу й допомогу Україні під час повномасштабної агресії Росії", - наголосив Шмигаль.
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