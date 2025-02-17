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Мінекономіки відкрило можливість подачі заяв на фінансування переробної промисловості на 2025р

13:23 17.02.2025 |

Економіка

 

Виробники підприємств переробної промисловості з 15 лютого можуть подавати заявки на фінансування для модернізації та розширення виробництва на 2025 рік в рамках державної програми, повідомила пресслужба Міністерства економіки в понеділок.

"Гранти на розвиток переробної промисловості - це дієва програма для середнього бізнесу в Україні. Вже майже 1000 підприємств оновили свій парк обладнання завдяки цій програмі. У 2025 році держава виділяє 3,6 млрд грн, що дозволить підтримати розвиток переробної галузі та сприятиме створенню понад 3 400 нових робочих місць", - процитувало відомство першу віцепрем'єрку - міністерку економіки Юлію Свириденко.

В міністерстві наголосили, що програма фінансується з державного бюджету через Мінекономіки та Держцентр зайнятості.

Отримати кошти можуть виробники харчових продуктів, меблів, хімічної продукції, металовиробів, підприємства деревообробної та текстильної промисловості, а також інших категорій (КВЕД С). Подати заявку можуть всі підприємці, крім тих, що працюють на тимчасово окупованих територіях.

Щодо вимог для участі в програмі, то бізнес має створити від п'яти робочих місць і працювати щонайменше три роки, щоб повернути кошти через податки. Бізнес-план підприємства оцінює банк, рішення щодо видачі гранту ухвалює Міністерство економіки.

Грант можна використати на придбання, доставку, монтаж та запуск виробничого обладнання, включно з програмним забезпеченням.

Наголошується, що форматом програми є співфінансування, тобто кошти вкладає і держава, і виробник. Для більшості регіонів передбачено співфінансування 50/50. З 2024 року для виробників безпілотників, поліграфії та підприємств у зонах бойових дій, де працюють державні електронні реєстри, без визначеної дати завершення таких дій, діють пільгові умови співфінансування - держава вкладає 80%, а ще 20% сплачують ініціатори проєкту. Максимальна сума гранту - 8 млн грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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