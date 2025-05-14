Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄІБ надасть до 35 мільйонів євро для кредитування українського бізнесу

16:43 13.05.2025 |

Економіка

 

Рішеннями Кабінету міністрів забезпечено надходження до 20 млн євро від Європейського інвестиційного банку для підтримки бізнесу, а також залучення через ЄІБ до 15 млн євро на кредитування малого і середнього бізнесу.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 13 травня, передає Укрінформ.

"Сьогодні ухвалюємо важливі рішення для доступності кредитування бізнесу. Першим рішенням забезпечуємо надходження до 20 млн євро від Європейського інвестиційного банку. Кошти будуть спрямовані на підтримку середньо- і довгострокових кредитів для українського бізнесу через державний Приватбанк", - сказав глава уряду.

Шмигаль зазначив, що інше рішення уряду спрямоване на залучення через ЄІБ до 15 млн євро на кредитування малого і середнього бізнесу через державний Укрексімбанк.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5387
  0,0083
 0,02
EUR
 1
 46,1578
  0,5950
 1,27

Курс обміну валют на вчора, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0929  0,04 0,10 41,7352  0,03 0,07
EUR 45,8595  0,58 1,24 46,7014  0,51 1,07

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4600  0,08 0,19 41,4750  0,09 0,20
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес