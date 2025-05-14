ЄІБ надасть до 35 мільйонів євро для кредитування українського бізнесу

Рішеннями Кабінету міністрів забезпечено надходження до 20 млн євро від Європейського інвестиційного банку для підтримки бізнесу, а також залучення через ЄІБ до 15 млн євро на кредитування малого і середнього бізнесу.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 13 травня, передає Укрінформ.

"Сьогодні ухвалюємо важливі рішення для доступності кредитування бізнесу. Першим рішенням забезпечуємо надходження до 20 млн євро від Європейського інвестиційного банку. Кошти будуть спрямовані на підтримку середньо- і довгострокових кредитів для українського бізнесу через державний Приватбанк", - сказав глава уряду.

Шмигаль зазначив, що інше рішення уряду спрямоване на залучення через ЄІБ до 15 млн євро на кредитування малого і середнього бізнесу через державний Укрексімбанк.