«єРобота»: за програмою видали понад 25 тисяч мікрогрантів на розвиток власної справи

В Україні у межах програми "єРобота" видані понад 25 тисяч мікрогрантів на розвиток власної справи, що дасть змогу створити більш ніж 46 тисяч робочих місць.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду у вівторок, передає Укрінформ.

"Крім пільгових кредитів, важливим елементом розвитку підприємництва залишаються державні гранти. За програмою "єРобота" видані понад 25 тисяч мікрогрантів на розвиток власної справи. Це згенерує більш як 46 тисяч робочих місць для економіки", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що близько 1600 грантів отримають ветерани та їхні рідні. Уряд очікує, що частка ветеранського бізнесу постійно зростатиме.