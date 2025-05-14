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АНАЛІТИКА

Нафта перейшла до помірного зростання, Brent подорожчала до $65,5 за барель

 

Ціни на нафту почали помірно зростати вдень у вівторок.

Вартість липневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:03 EET піднімається на $0,53 (0,82%), до $65,49 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли до цього часу на $0,57 (0,92%), до $62,52 за барель.

Напередодні обидві марки завершили торги на максимумах за два тижні на новині, що США опустять мита на більшість китайських товарів до 30%, а Пекін знизить мита на американські товари до 10%. Зміни набудуть чинності 14 травня, повідомив Білий дім.

У вівторок інвестори стежать за візитом президента США Дональда Трампа до Саудівської Аравії. Очікується, що американський лідер зустрінеться зі спадкоємним принцом Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. У рамках близькосхідного турне Трамп також відвідає Катар і ОАЕ.

"Макроекономічні прогнози швидко покращилися, - сказав Оле Хвалбю з SEB. - Увага ринку знову перемикається з деескалації в торговельних відносинах США і Китаю до фундаментальних ринкових факторів і геополітичних подій на Близькому Сході".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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