Ціни на нерухомість у 2025 році можуть зрости до 25%, у випадку призупинення війни попит може зрости в рази, – експерт

Ціни на нерухомість в Україні у 2025 році в середньому можуть зрости до 25%, передусім, завдяки збільшенню фінансування пільгової іпотеки. Наразі попит сконцентрований у столиці та західних регіонах, але у випадку зниження воєнних ризиків ця ситуація зміниться.

Такий прогноз оприлюднила засновниця Winboss.ua, керівниця компаній з управління проєктами у сферах IT, нерухомості та гемблінгу Олена Єльник, передає "Телеграф".

"Загалом 2025 рік принесе підвищення цін на нерухомість до 25%. Впливатимуть на вартість квадратних метрів об'єктивні причини: інфляція, ситуація на валютному ринку, зміни в оподаткуванні. Також на ціни впливатиме воєнна ситуація. Зараз ринок нерівномірний - маємо дорогий захід і Київ та дешевий схід і південь", - прогнозує експертка.

За її словами, драйвером ринку нерухомості у житловому сегменті цього року залишатиметься державна програма "єОселя".

"Торік нею скористалися понад 8,5 тис. сімей, а обсяг виданих кредитів перевищив 14,6 млрд грн. На програму цьогоріч Кабмін виділив 20 млрд грн. Тобто попит на житло на первинному ринку очікувано зростатиме", - пояснила Олена Єльник.

Вона зазначила, що минулого року в Україні ввели в експлуатацію 6,73 млн кв. м житлової площі, що на 23,5% більше, ніж у 2023 році. Втім, це значно менше показників 2021 року, коли ввели майже 9 млн квадратних метрів. При цьому 38,7% загальної площі зданого в експлуатацію минулого року житла припадало саме на західні регіони, тоді як у 2023 році їхня частка складала 34,5%, а у 2021-му - 31,7%, звернула увагу експертка.

Вона пояснила, що таким чином забудовники реагують на зростання попиту на житло у цих регіонах через порівняно нижчі воєнні ризики.

"Якщо не закордон, то захід України має найпривабливіший з безпекової точки зору вигляд. Наприклад, в Ужгороді та Закарпатській області загалом немає навіть комендантської години. Ужгород, до речі, після Львова та Києва посідає третє місце за вартістю нерухомості. Однокімнатки на вторинному ринку тут у середньому коштують $55 тис.", - зазначає експертка.

Втім, у випадку стабілізації воєнної ситуації і зниження безпекових ризиків попит на купівлю й оренду нерухомості почне рівномірніше розподілятися по країні, передусім покупці тяжітимуть до столиці, а також до великих обласних центрів - Харкова, Дніпра, Одеси та Запоріжжя, припускає Єльник.

Однак наразі у частині з цих регіонів, розташованих ближче до зони бойових дій, ринок нерухомості перебуває у "замороженому" стані, констатує експертка.

"У регіонах, наближених до зони бойових дій, ситуація з нерухомістю катастрофічна: попит відсутній, ціни, передусім на вторинці, - на мінімумі, пропозиції практично немає, адже власники не хочуть збувати свої квадратні метри задурно, чекаючи на відлигу, а будівництва заморожені", - додала Єльник.