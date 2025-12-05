МВФ оцінює дефіцит фінансування в Україні до $136,5 мільярда на наступні чотири роки

За оцінкою МВФ, Україна відчуватиме загальний дефіцит фінансування до $136,5 млрд впродовж 2026-2029 років, коли має діяти нова програма EFF.

Це уточнила в четвер під час пресбрифінгу в Вашингтоні директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми оцінюємо розмір дефіциту фінансування протягом терміну дії програми в розмірі $136,5 млрд. Це на весь період за програмою. У 2026-2027 роках ми оцінюємо дефіцит фінансування - залишковий дефіцит фінансування - в розмірі $63 мільярди», - зауважила представниця МВФ.

У цьому контексті вона підкреслила, що нова програма МВФ має допомогти Україні каталізувати зовнішню підтримку, яка буде здатна повністю або частково покрити дефіцит фінансування. Втім, за її словами, ресурси Фонду призначені для підтримки платіжного балансу та відновлення економічного зростання та не пов'язані з погашенням будь-яких боргів.

Водночас представниця Фонду звернулася до донорів: «Наш меседж полягає в тому, що оперативні дії донорів є необхідними для надання Україні допомоги у фінансуванні її значних фіскальних та зовнішніх фінансових потреб, а також уникнення проблем з ліквідністю під час продовження війни».