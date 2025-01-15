Україна починає планові перевірки якості будівельної продукції

Україна відновлює ринковий нагляд, найближчим часом почнуться перші планові перевірки будівельної продукції.

"Після зняття мораторію (постанова Кабміну №1511 від 27 грудня 2024 року - ІФ-У) перші планові перевірки розпочнуться вже найближчим часом", - повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" заступниця голови Державної інспекції архітектури та містобудування Наталія Дюжилова.

Як повідомлялося, закон "Про надання будівельної продукції на ринку", що забезпечує імплементацію в законодавство України положень Регламенту ЄС 305/2011 щодо якості будівельних продуктів, ухвалили 2020 року, він набув чинності з 2023 року. Водночас, як повідомляє Конфедерація будівельників України, 07 січня 2025 року замість 305 регламенту набув чинності Регламент (ЄС) 2024/3110 від 27 листопада 2024 року. Однак в Україні навіть вимоги 305 регламенту виконані поки що не повністю. Станом на січень 2025 року в Україні ще не в повному обсязі наявна необхідна інфраструктура якості, що не дає змоги проводити випробування будівельної продукції в повному обсязі. Повернення ринкового нагляду та планових перевірок активізує створення інфраструктури якості.

"Новий європейський регламент - процес еволюційних змін законодавства. Основні новели приділяють більшу увагу питанням сталого розвитку, екології, цифровізації та безпеки надання на ринок будівельної продукції. Більшість із них набудуть чинності з 2026 року. Наше завдання - повноцінно впровадити наш чинний закон, тобто навчити наших виробників складати декларації на будівельну продукцію, створити ефективну інфраструктуру якості, зокрема сучасні лабораторії, які забезпечили б випробування нашої продукції. А вже потім - еволюційні зміни до нормативної бази, щоб забезпечити гармонізацію законодавства з європейським", - сказала Дюжилова.

Як уточнили в КБУ, регламент 2024/3110 вводить нові вимоги щодо стійкості та екологічної ефективності. Зокрема, робиться більший акцент на вплив будівельної продукції на довкілля, який стимулюватиме виробників розкривати оцінки життєвого циклу та вуглецевий слід. Також передбачено заохочення створення продукції, що сприяє повторному використанню, переробці та ефективному використанню ресурсів.

Одним із ключових оновлень є впровадження цифрових паспортів продукції. Вони стануть обов'язковими для будівельної продукції, забезпечуючи доступність основних даних про продукцію (таких як експлуатаційні характеристики, відповідність і вплив на довкілля) в цифровому вигляді протягом життєвого циклу.

Регламент передбачає заходи щодо спрощення процедур відповідності для малих і середніх підприємств (МСП), зокрема більш доступну технічну документацію та вимоги до тестування.

Одночасно новий регламент посилює ринковий нагляд, що надає органам влади розширені інструменти для моніторингу продукції, розміщеної на ринку, і забезпечення відповідності вимогам. Також визначено нові штрафи та механізми виконання, щоб гарантувати швидке вилучення продукції в разі їх порушень.

Водночас розширено вимоги до інформації: виробники зобов'язані надавати більш докладні відомості про продукцію, включно з даними про екологічну ефективність, безпеку та можливість переробки продукції.

Деякі статті регламенту (ЄС) 2024/3110 вже почали діяти, проте застосування більшості положень почнеться з 8 січня 2026 року, а деяких - з 8 січня 2027-го.

Ознайомитися з текстом регламенту (ЄС) 2024/3110 можна за посиланням.