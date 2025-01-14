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АНАЛІТИКА

Українці не ризикують купувати житло через війну попри вигідніші ціни, – Нацбанк

18:01 14.01.2025 |

Економіка

 

Зараз цінові умови на ринку нерухомості в Україні сприятливіші, ніж до повномасштабного вторгнення, водночас через воєнні ризики українці не готові інвестувати кошти в придбання житла.

Про це зазначають фахівці Національного банку у грудневому Звіті про фінансову стабільність.

Зокрема, про поліпшення цінових умов на ринку нерухомості свідчить зниження до свого довгострокового середнього показника "ціна до оренди" - купівля житла стає вигіднішою порівняно з його орендою.

Крім того, сьогодні фіксують історично мінімальні значення показника "ціна до доходу" - в середньому придбання 70 кв. м житла в Києві для родини коштуватиме еквівалент її 10-річного доходу.

Проте, попит на купівлю житла досі не відновився до рівня до повномасштабного вторгнення, хоч і поволі пожвавлюється, додають фахівці.

Як додали в НБУ, вартість квадратного метра на вторинному ринку в доларовому еквіваленті в столиці та на заході України переважно стала, а в інших регіонах навіть знижується.

До того ж умови на ринку визначає покупець: фактична ціна продажу квартир досі на чверть нижча за усереднені ціни оголошень.

При цьому вартість житла на первинному ринку зростає, передусім у західних регіонах, водночас спорудження нового житла триває досить повільно з огляду на брак ресурсів, зокрема робочої сили. Тож, з огляду на повільне поповнення пропозиції внаслідок нового будівництва, ризики нестачі нового якісного житла в майбутньому зберігаються.

Частка угод із залученням іпотеки в другому півріччі 2024 року скоротилася до 4% порівняно із 5% у першому, що співмірно з показниками 2021 року. Майже половину всіх кредитів з початку року банки видали на об'єкти в Києві та Київській області.

Зниження ролі іпотеки пояснюється сповільненням нині ключової для покупців нерухомості програми "єОселя" через зміну її дизайну та обмеженість ресурсів.

Через це значення програми для ринку нерухомості найближчим часом навряд чи посилиться, тому для стимулювання ринку потрібен розвиток масовіших продуктів від банків, підсумували у Звіті.

Як повідомлялося, Європейський інвестиційний банк розглядає можливість надати 400 млн євро для реалізації пілотного проєкту будівництва соціального житла в Україні.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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