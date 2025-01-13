Аналіз будівельного ринку України у 2024 році – директор Rauta

У 2024 році будівельний ринок України в грошовому еквіваленті зріс на 6% порівняно з 2023 роком і становив приблизно 170 млрд грн (€3,9 млрд).

Основними сегментами для інвестування в комерційну нерухомість стали складські та торговельні об'єкти. Найпривабливішими для будівництва нових будівель залишаються Київська та Львівська області, що мають велику кількість населення та вдале розташування щодо основних транспортних маршрутів. У 2024 році відбулося збільшення загальної площі нових комерційних проєктів на 65% порівняно з 2023 роком. При цьому сегмент складських будівель зріс на 111%, а торговельних - на 22%.

Рівень вакантності на ринку офісної нерухомості на рівні близько 25% змусив девелоперів сповільнити або зупинити розвиток нових проєктів у цьому сегменті. У Києві більшість нових бізнес-центрів становлять об'єкти, будівництво яких було розпочато до повномасштабного вторгнення. У Львові, незважаючи на підвищений попит на офіси, 2024 року було введено в експлуатацію на 75% менше нових офісних площ, ніж роком раніше.

На ринку комерційного будівництва найбільше зростання показав сегмент готельної нерухомості, який зріс на 182%. Насамперед це пов'язано з активним розвитком курортної нерухомості на заході України.

Близько 20% будівельного ринку займає відновлення та захист об'єктів критичної інфраструктури.

Попит на ринку первинної житлової нерухомості 2024 року зріс на 12%. Одним із важливих чинників цього було впровадження програми єОселя, третина кредитів якої припала на новобудови.

У 2024 році суттєво зріс попит на влаштування сонячних електростанцій на покрівлях комерційних будівель і дахах приватних котеджів.

Ціни

За період з 2019 по 2024 рік собівартість будівництва в Україні збільшилася вдвічі. Водночас за останній рік вартість будівельних матеріалів і послуг зросла приблизно на 24%.

Кадри

Дедалі сильніше відчувається дефіцит кваліфікованих будівельників робітничих спеціальностей. На деякі позиції доводиться шукати фахівців протягом кількох місяців, а іноді й самим навчати співробітників.

Брак кваліфікованих кадрів і висока інфляція змушують роботодавців піднімати зарплати і впроваджувати нові програми лояльності для співробітників. У середньому по будівельній галузі зарплати за рік зросли на 15%, що також вплинуло на зростання собівартості будівництва.

Будівельні компанії активно залучають пенсіонерів і жінок для виконання робіт, які не потребують значного фізичного навантаження: оператори будівельної техніки, водії, зварювальники тощо.

Кадровий голод стимулює українські компанії розглядати можливість залучення фахівців будівельних спеціальностей з країн Азії та Африки.

Законодавство

1 січня 2023 року набув чинності Закон України «Про надання будівельної продукції на ринку» (Регламент ЄС 305/2011), який впроваджує нову систему ринкового нагляду для забезпечення якості будівельних матеріалів. 2025 рік стане останнім, коли в будівельній сфері паралельно діятимуть старі та нові регламенти. З 1 січня 2026 року постачальники будівельної продукції, що підпадає під дію цього закону, будуть зобов'язані складати декларації експлуатаційних характеристик і реєструвати їх у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.

Починаючи з серпня 2024 року змінами до Постанови Кабінету Міністрів України №314 під час дії воєнного стану іноземним компаніям дозволяється здійснювати будівництво об'єктів класу наслідків СС2 та СС3 на підставі подачі декларації до органу ліцензування. Це відкриває широкі можливості для іноземних підрядників реалізовувати будівельні проєкти в Україні, особливо фінансовані міжнародними інституціями.

На 2025 рік Міністерство розвитку громад та територій України запланувало оновлення 7 ДБН та розроблення 80 стандартів, спрямованих на впровадження процесів оптимізації проєктування та будівництва, у т.ч. BIM-технологій, а також усунення бар'єрів для застосування Єврокодів.