Фінансові новини
- |
- 13.11.24
- |
- 00:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Жодного разу не впасти – це не найбільша заслуга в життя. Головне кожен раз підніматися"
Нельсон Мандела
Шуляк розповіла про ключові особливості нового законодавства щодо будівель
Усі нові будівництва в країні, включаючи житлове, мають відповідати мінімальним вимогам енергоефективності. Вони залежать від призначення будівлі, її висотності та виду. Ці вимоги переглядатимуть кожні 5 років.
Про це заявила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.
За її словами, ще влітку 2022 року Україна ухвалила важливе для будівельної сфери євроінтеграційне законодавство. Йдеться про закон № 2392-ІХ щодо запровадження комплексної термомодернізації будівель.
"Ми часто опалюємо не свої квартири, а повітря - якраз через низьку енергоефективність наших домівок. Якщо подивитися на показник, скільки витрачається енергії, щоб опалювати будинки в Україні - то він 2-3 рази вищий, ніж у країнах Євросоюзу. Щоб цього уникнути, нам потрібно проводити комплексну термомодернізацію будівель, а нові будівництва мають вже зводитись енергоефективними. Відтепер, це не потреба, а правило для всіх", - підкреслила Шуляк.
Парламентарка пояснила, що суть нового євроінтеграційного законодавства у тому, що всі нові будівництва мають відповідати мінімальним вимогам до енергоефективності. Вони залежать від функціонального призначення, висотності та виду будівлі. І ці вимоги будуть переглядатися кожні 5 років.
Законом передбачається реалізація:
* Стратегії термомодернізації будівель до 2050 року та створення Національної бази будівель;
* Термомодернізація під час капітального ремонту та реконструкції;
* Національного плану збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії;
* Енергетичного менеджменту в будівлях публічного сектору, які фінансуються за гроші платників податків.
"Термомодернізація під час капітального ремонту - це робота з утепленням фасадів, інженерними мережами, встановлення індивідуальних теплопунктів. Всі ці заходи разом дозволяють витрачати на опалення менше, проте жити у теплих домівках", - пояснила Шуляк.
Нагадаємо, з 1 січня 2025 року в Україні почнуть діяти положення Регламенту ЄС №305, які імплементовано в Україні Законом "Про надання будівельної продукції на ринку". Згідно з ними, в Україні можна буде використовувати тільки ту продукцію, яка відповідатиме більше ніж 1000 нових стандартів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна виконала всі кількісні критерії та структурні маяки перед шостим переглядом програми EFF - Рашкован
ТОП-НОВИНИ
|Уряд запроваджує нові правила оцінки ефективності держкомпаній
|МСЕК ліквідують. Шмигаль анонсував новий механізм, який можна пройти і заочно
|У Києві побоюються ускладнення відносин з МВФ після приходу Трампа, - джерела
|Українські військові матимуть детальні космічні знімки фронту: Міноборони підписало контракт з ICEYE
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна виконала всі кількісні критерії та структурні маяки перед шостим переглядом програми EFF - Рашкован
|У бюджетному комітеті Ради назвали джерело коштів на виплату «тисячі від Зеленського»
|В Україні повертаються відключення світла: поки що для підприємств
|У країнах ЄС ціни на вершкове масло зросли на 40%. Україна скорочує експорт
|Уряд запроваджує нові правила оцінки ефективності держкомпаній
|Україна готує до перезапуску концесійні проєкти в портах
Бізнес
|ШІ допоможе TSMC збільшити виробництво напівпровідників на 22% до кінця 2024 року
|TSMC зупиняє постачання високотехнологічних чипів до Китаю
|Учені розробили технологію, яка виявляє рак легенів за одним видихом
|Вчені вперше успішно відновили зір за допомогою трансплантації стовбурових клітин
|Huawei пропонує співробітникам TSMC потрійну зарплату
|Детройт перетворює вуличні ліхтарі на зарядні станції для електромобілів
|Huawei подала патент на сульфідний твердий електроліт для нових твердотільних акумуляторів