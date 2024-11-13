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АНАЛІТИКА

Шуляк розповіла про ключові особливості нового законодавства щодо будівель

23:02 12.11.2024 |

Економіка, Право

 

Усі нові будівництва в країні, включаючи житлове, мають відповідати мінімальним вимогам енергоефективності. Вони залежать від призначення будівлі, її висотності та виду. Ці вимоги переглядатимуть кожні 5 років.

Про це заявила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

За її словами, ще влітку 2022 року Україна ухвалила важливе для будівельної сфери євроінтеграційне законодавство. Йдеться про закон № 2392-ІХ щодо запровадження комплексної термомодернізації будівель.

"Ми часто опалюємо не свої квартири, а повітря - якраз через низьку енергоефективність наших домівок. Якщо подивитися на показник, скільки витрачається енергії, щоб опалювати будинки в Україні - то він 2-3 рази вищий, ніж у країнах Євросоюзу. Щоб цього уникнути, нам потрібно проводити комплексну термомодернізацію будівель, а нові будівництва мають вже зводитись енергоефективними. Відтепер, це не потреба, а правило для всіх", - підкреслила Шуляк.

Парламентарка пояснила, що суть нового євроінтеграційного законодавства у тому, що всі нові будівництва мають відповідати мінімальним вимогам до енергоефективності. Вони залежать від функціонального призначення, висотності та виду будівлі. І ці вимоги будуть переглядатися кожні 5 років.

Законом передбачається реалізація:

* Стратегії термомодернізації будівель до 2050 року та створення Національної бази будівель;

* Термомодернізація під час капітального ремонту та реконструкції;

* Національного плану збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії;

* Енергетичного менеджменту в будівлях публічного сектору, які фінансуються за гроші платників податків.

"Термомодернізація під час капітального ремонту - це робота з утепленням фасадів, інженерними мережами, встановлення індивідуальних теплопунктів. Всі ці заходи разом дозволяють витрачати на опалення менше, проте жити у теплих домівках", - пояснила Шуляк.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року в Україні почнуть діяти положення Регламенту ЄС №305, які імплементовано в Україні Законом "Про надання будівельної продукції на ринку". Згідно з ними, в Україні можна буде використовувати тільки ту продукцію, яка відповідатиме більше ніж 1000 нових стандартів.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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