Транспортний бізнес найбільше потерпає від блокування судноплавства

Найбільшими викликами для транспортного бізнесу України у 2023 році є зростання витрат, брак кадрів та блокування судноплавства.

Як передає Укрінформ, такими є висновки цьогорічного галузевого дослідження «Інфраструктурний індекс 2023», яке презентувала Європейська бізнес-асоціація (ЕВА).

Окрім згаданих факторів, респонденти віднесли до найбільших викликів воєнного часу черги на прикордонних переходах та обмеження українського експорту сусідніми країнами ЄС.

Як нагадали в ЕВА, торік найбільшими викликами компанії називали зміну логістики через блокаду портів, зменшення попиту на товари чи послуги та проблеми з енергопостачанням.

Переважна більшість опитаних цьогоріч, а саме 84% компаній, готові відновити логістику через морські шляхи після деблокади портів, причому більшість готові зробити це в найкоротші терміни. Водночас 29% говорять, що для цього потрібне буде залучення додаткового фінансування, в тому числі державної підтримки. Зокрема, йдеться про необхідність фінансування відновлення пошкодженої портової та залізничної інфраструктури.

Найбільш актуальними інвестиційними проєктами в Європі та Україні для ринку логістики другий рік поспіль респонденти назвали розвиток автомобільних шляхів, що з'єднують Україну та ЄС (з цим погоджуються 66% респондентів), розбудову євроколії на території України (62% респондентів), будівництво в Україні стратегічних універсальних транспортних хабів (61%).

За цей рік із 79% до 70% скоротилася кількість респондентів, що вважають за необхідне розвивати мережу стратегічних універсальних транспортних хабів у західних регіонах України, які можуть бути резервом потужностей. Водночас 26% вважають, що це будуть зайві інвестиції після відновлення судноплавства в Чорному морі.

Аналогічно, з 76% до 61% скоротилася кількість тих, хто вважає за доцільне розвивати проєкти з розвитку транспортної інфраструктури (морські термінали, залізниця) європейських країн-сусідів за рахунок українських інвестицій. Наразі 36% вважають, що така інфраструктура буде зайвою і неокупною після відкриття портів.

Доцільність приватизації портових терміналів у воєнний час підтримують 46% опитаних компаній. З них 53% вважають, що варто збільшити кількість існуючих наразі об'єктів приватизації за рахунок інших портових активів.

Найбільш ефективним підходом до приватизації портових активів 52% респондентів назвали пооб'єктну (потермінальну) приватизацію, за якої окремі термінали порту можуть бути окремими об'єктами приватизації.

Пріоритетними напрямками розвитку в сфері дорожнього господарства фахівці називають збільшення пропускної спроможності автомобільних пунктів пропуску на кордоні (так вважають 78% респондентів), розвиток автомобільних доріг в межах проєкту Трансєвропейської транспортної мережі TEN-T (73%). Впровадження міжнародних стандартів у будівництві доріг (FIDIC, незалежні інженери) підтримують 46% опитаних.

Для стабілізації ринку перевезень та логістики, на думку бізнесу, влада має сфокусуватися на розблокуванні морських комерційних перевезень та відкритті українських портів для всіх видів вантажів, забезпеченні страхування ризиків для інвесторів, а також будівництві і модернізації колій в напрямку кордону з ЄС та дунайських портів.

Серед учасників опитування-2023 79% не зупиняли своєї діяльності й продовжують працювати, 13% зупиняли роботу, але вже частково відновили, і 6% зупиняли роботу, але вже повністю її відновили. Робота 2% компаній наразі зупинена.

Кількість підприємств транспортної галузі, що зазнали прямих збитків внаслідок бойових дій, становить 47% у 2023 році. З них 43% оцінюють рівень завданої шкоди як значний, і 2% вважають відновлення неможливим або недоцільним.

При цьому 41% вже відновили пошкоджені потужності, а 11% - відновлять найближчим часом. Ще 34% опитаних планують відновлення після завершення війни, і 14% не планують відновлення.

Тільки 31% опитаних компаній мають у планах стягнення збитків. Минулого року таких було 50%. Серед тих, хто має такі плани, 32% провели фіксацію пошкодженого/зруйнованого майна та збір доказів, 27% - здійснили оцінку збитків, по 10% - повідомляють про подання позову та відкриття кримінального провадження. Ще 10% шукають консультантів для проведення згаданих вище заходів.

Європейська бізнес-асоціація проводить дослідження Інфраструктурного індексу з 2020 року. Головні партнери дослідження - юридичні фірми Arzinger та Sayenko Kharenko.

У 2023 році участь у опитуванні взяли 62 фахівці сфери транспорту та логістики членських компаній асоціації.

Як повідомляв Укрінформ, польські перевізники продовжують блокувати рух вантажівок на трьох основних пунктах пропуску - «Ягодин», «Рава-Руська» і «Краківець». Через це виникли черги і на інших пунктах пропуску до Польщі. За даними Державної прикордонної служби, станом на ранок 17 листопада на території Польщі в напрямку виїзду з цієї країни в Україну перебувають близько 2400 вантажних транспортних засобів.