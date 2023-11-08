Українські промпідприємства в жовтні погіршили очікування щодо перспектив ділової активності - Держстат

Індикатор ділової впевненості в промисловості в Україні в жовтні 2023 року знизився на 2,2 відсоткового пункта (в. п.) порівняно з вереснем і становив "мінус" 9,1%, у переробній промисловості цей показник зменшився на 2 в. п. - до "мінус" 10,4%, повідомляє Державна служба статистики (Держстат).

Водночас індикатор ділового клімату в промисловості та переробній промисловості знизився на 0,1 в. п., сягнувши відповідно "мінус" 0,1% і "мінус" 0,2%.

За даними Держстату, очікування перспектив ділової активності у 2023 році почали поліпшуватися із січня, коли індикатор ділової впевненості в промисловості зріс на 4,2 в. п. проти грудня-2022 - до "мінус" 14,2% (у переробній - на 7 в. п., до "мінус" 14%) і проти квітня він покращився до "мінус" 5,5% ("мінус" 4%), однак у травні знизився до "мінус" 6,8% і "мінус" 5%, відповідно, і протягом червня-жовтня продовжив плавно знижуватися.

Індикатор ділового клімату в промисловості з грудня 2022 року, коли він становив "мінус" 1,4% (у переробній також), до квітня 2023 року зріс до 0,6% (у переробній - до 0,7%), проте до жовтня знизився до від'ємних показників.

Держстат нагадує, що складові для розрахунків цих індикаторів мають сезонно скориговані значення балансів, сформованих на основі поданих підприємствами звітів, зокрема оцінки поточного обсягу замовлень на виробництво продукції (попит) у промисловості - у жовтні вона становила "мінус" 45%, у переробній - "мінус" 46%.

Жовтневі очікування щодо обсягів виробництва продукції в найближчі три місяці в промисловості становили "плюс" 5%, у переробній - "плюс" 2%; оцінка поточного обсягу запасів готової продукції - відповідно "мінус" 12% і "мінус" 13%; оцінка обсягу виробництва за попередні три місяці - "мінус" 8%; оцінка поточного обсягу експортного попиту - "мінус" 32% і "мінус" 40%.

За даними статвідомства, забезпеченість замовленнями підприємств, як і у вересні, - у середньому на чотири місяці.

Найбільшим фактором, що стримує промвиробництво, є недостатній попит - так вважають близько 40% опитаних підприємств. Водночас, судячи з графіка відомства, у четвертому кварталі поточного року частка підприємств, які вважають одним із чинників обмеження зростання промвиробництва нестачу робочої сили, зросла до близько 18% із 6% за той самий період 2022 року, тоді як на нестачу сировини, матеріалів і устаткування вказують близько 11% підприємств порівняно з 17%.

Крім того, зазначає Держстат, у жовтні, за результатами обстеження промпідприємств, відзначається тенденція очікувань зростання відпускних цін на продукцію в найближчі три місяці та зменшення кількості працівників.

Виробничі потужності в промисловості на початок четвертого кварталу в середньому були завантажені на 62,9% (на 0,9 в. п. більше, ніж на початок третього кварталу).