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АНАЛІТИКА

Прямі іноземні інвестиції в Україну скоротилися на 14% за рік

22:43 03.01.2025 |

Економіка

 

Приплив прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну становив $3,98 млрд за 11 місяців 2024 року, що на 14% менше від показника аналогічного періоду 2023 року. Про це повідомив голова парламентського комітету з податків і фінансів Данило Гетманцев із посиланням на дані Національного банку.

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій (за вирахуванням ПІІ за межі України) - $3,64 млрд за цей період (-19%).

Основна частка ПІІ - 64% - реінвестований у прибуток іноземних компаній, які працюють в Україні. За весь 2023 рік реінвестований прибуток становив 75% ПІІ.

"Скорочення прямих іноземних інвестицій, низька частка нових (green field) інвестицій однозначно є негативною тенденцією. Навіть за всіх обмежень, пов'язаних із повномасштабною війною, що триває третій рік, уряд повинен показати більший результат у залученні іноземних інвесторів, що життєво необхідно як для макрофінансової стійкості, так і для прискорення економічного зростання у довгостроковій перспективі", - написав Гетманцев у соцмережах.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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