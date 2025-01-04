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"Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші"
Річард Грант
Прямі іноземні інвестиції в Україну скоротилися на 14% за рік
22:43 03.01.2025 |
Приплив прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну становив $3,98 млрд за 11 місяців 2024 року, що на 14% менше від показника аналогічного періоду 2023 року. Про це повідомив голова парламентського комітету з податків і фінансів Данило Гетманцев із посиланням на дані Національного банку.
Чистий приплив прямих іноземних інвестицій (за вирахуванням ПІІ за межі України) - $3,64 млрд за цей період (-19%).
Основна частка ПІІ - 64% - реінвестований у прибуток іноземних компаній, які працюють в Україні. За весь 2023 рік реінвестований прибуток становив 75% ПІІ.
"Скорочення прямих іноземних інвестицій, низька частка нових (green field) інвестицій однозначно є негативною тенденцією. Навіть за всіх обмежень, пов'язаних із повномасштабною війною, що триває третій рік, уряд повинен показати більший результат у залученні іноземних інвесторів, що життєво необхідно як для макрофінансової стійкості, так і для прискорення економічного зростання у довгостроковій перспективі", - написав Гетманцев у соцмережах.
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