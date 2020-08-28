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Всемирный банк приостанавливает публикацию рейтинга Doing Business
Всемирный банк (ВБ) принял решение о приостановке публикаций рейтинга Doing Business. Сделано это в связи с проведением проверки, которая должна дать оценку нарушениям при составлении рейтингов, которые публиковались ранее.
Об этом говорится в заявлении ВБ.
"Был отмечен ряд нарушений, касающихся изменений данных в отчетах Doing Business - 2018 и Doing Business - 2020, опубликованных в октябре 2017 и 2019 годов (соответственно). Изменения в данных не согласуются с методологией Doing Business", - подчеркивается в сообщении.
Аналитики готовы исправить ранее опубликованные данные по странам, которые больше всего пострадали от нарушений.
"Совет исполнительных директоров Всемирного банка был проинформирован о ситуации, как и власти стран, которые больше всего пострадали от допущенных нарушений (при сборе) данных", - отметили в ВБ.
Для контроля и защиты целостности данных будет проведен независимый аудит сбора и анализа данных. О каких нарушениях идет речь, не сообщается.
Отметим, рейтинг Doing Business отображает условия для ведения бизнеса в разных странах мира.
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