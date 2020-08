Всемирный банк приостанавливает публикацию рейтинга Doing Business

Всемирный банк (ВБ) принял решение о приостановке публикаций рейтинга Doing Business. Сделано это в связи с проведением проверки, которая должна дать оценку нарушениям при составлении рейтингов, которые публиковались ранее.

Об этом говорится в заявлении ВБ.

"Был отмечен ряд нарушений, касающихся изменений данных в отчетах Doing Business - 2018 и Doing Business - 2020, опубликованных в октябре 2017 и 2019 годов (соответственно). Изменения в данных не согласуются с методологией Doing Business", - подчеркивается в сообщении.

Аналитики готовы исправить ранее опубликованные данные по странам, которые больше всего пострадали от нарушений.

"Совет исполнительных директоров Всемирного банка был проинформирован о ситуации, как и власти стран, которые больше всего пострадали от допущенных нарушений (при сборе) данных", - отметили в ВБ.

Для контроля и защиты целостности данных будет проведен независимый аудит сбора и анализа данных. О каких нарушениях идет речь, не сообщается.

Отметим, рейтинг Doing Business отображает условия для ведения бизнеса в разных странах мира.