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Повысить «минималку» на 40% вполне реально - глава налоговой
08:52 12.08.2020 |
Половина работающих украинцев зарабатывает ежемесячно больше минимальной, но меньше средней зарплаты, а повысить минимальную зарплату в стране на 40% вполне реально. Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко в интервью изданию lb.ua.
"У нас меньше минимальной зарплаты (на тот момент - 4 173 грн) в прошлом году получало 3,5 млн человек, четверть. И больше средней зарплаты (на тот момент - 10 500 грн) получало столько же - 3,6 млн человек, тоже четверть. Беда в том, что у нас половина населения находится в коридоре между минималкой и средней зарплатой", - сказал он.
Минимальная зарплата в 2019 году составляла 4 173 грн, а с 1 января 2020 года она была повышена до 4 723 грн.
6 августа 2020 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №3963, внесенный президентом Владимиром Зеленским. Этот документ предусматривает повышение минимальной зарплаты до 5 000 грн с 1 сентября. Верховная Рада может рассмотреть законопроект на внеочередном заседании в августе.
Кроме того, в планах правительства повышение минимальной зарплаты до 6 000 грн, а затем и до 6 500 грн в 2021 году. С учетом этого будет разрабатываться госбюджет на 2021 год.
По мнению главы ГНС Любченко, такое повышение минимальной зарплаты является целесообразным и реалистичным.
"Если не повышать, то их (экономических оснований для повышения) никогда и не будет. Надо ставить планку и достигать. Подтянулся на турнике два раза - ну все, на следующий раз уже три раза подтянется. Я знаю, о чем речь идет - социальные стандарты там... Но мы сбалансировали уже. По доходам на следующий год поднялись... Я со своей стороны все обязательства взял. Ну, оно абсолютно реально", - сказал чиновник.
По его мнению, необходимо снижать налоговую нагрузку на фонд оплаты труда.
"Мы налоги с налогов берем. Украинское ноу-хау придумали - зарплата в себестоимости. Если у нас 18% налога на доходы физлиц плюс 22% ЕСВ - это 40% нагрузки", - отметил Любченко.
Он добавил, что снижение налоговой нагрузки на 10% позволит разгрузить фонд оплаты труда. А компенсировать эти средства можно будет за счет контроля за налогообложением доходов, получаемых из-за рубежа, а также доходов от сдачи гражданами имущества в аренду.
По данным главы ГНС, около 3 тыс. человек в Украине имеют в собственности по 10 и более квартир, однако не декларируют полученный доход от сдачи этого имущества в аренду.
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