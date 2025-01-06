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Мінфін до березня продовжив період для переходу на нову форму фіскальних чеків
17:14 06.01.2025 |
Міністерство фінансів України до 1 березня цього року продовжлило перехідний період запровадження нових вимог до форми та змісту розрахункових документів.
Про це йдеться в повідомленні Мінфіну.
До 1 березня дозволено формування реєстраторами розрахункових операцій, версії яких включено до Державного реєстру РРО та програмних реєстраторів розрахункових операцій, документів за старою формою.
Водночас підприємства мають право запровадити нові форми фіскальних чеків до зазначеної дати, але це не є обов'язковим.
"Міністерство фінансів України наказом від 30 грудня 2024 року №674 "Про внесення зміни до пункту 4 наказу Міністерства фінансів України від 22 листопада 2024 року №601", який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 31 грудня 2024 року за №2061/43406, продовжило до 1 березня 2025 року перехідний термін для запровадження нових вимог до форми та змісту розрахункових документів, затверджених наказом №601 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року №13", - сказано в повідомленні.
Зазначені накази наразі готуються для офіційного опублікування та набудуть чинності з дня, наступного за днем опублікування в офіційному виданні.
Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року Мінфін анонсував продовження перехідного періоду для впровадження нових вимог до розрахункових документів.
Як повідомлялося, з 1 січня 2025 року торговці, які здійснюють свою діяльність в населених пунктах з населенням менше 5 тис. осіб, зобов'язані забезпечити можливість безготівкових розрахунків.
РРО обов'язкові для підприємців, які ведуть розрахункові операції в готівковій чи безготівковій формі під час продажу товарів чи послуг. Починаючи з 1 січня 2022 року РРО/ПРРО став обов'язковим для ФОПів другої, третьої та четвертої груп і тих, хто працює на загальній системі оподаткування у містах з населенням понад 25 тис. осіб.
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