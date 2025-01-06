ФАО надасть малим фермерам ваучери по $1000 на придбання насіння зернових культур

Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО) оголосила про стратегію проєкту підтримки малих фермерів у низці прифронтових областей і надасть їм ваучери на суму $1000 для придбання насіння зернових культур для проведення майбутніх весняної та осінньої посівних кампаній, повідомила пресслужба ФАО.

"ФАО прагне надати фермерам можливість відновити і підтримувати своє господарство через забезпечення доступу до якісних сільськогосподарських ресурсів, зміцнення місцевої економіки і сприяння довгостроковій стійкості постраждалих від війни громад", - зазначено в повідомленні.

Ініціатива фінансується урядами Німеччини та Франції. Очікується, що вона стане важливим кроком у відновленні сільськогосподарського виробництва та зміцненні продовольчої безпеки громад, які постраждали від тривалої війни.

Взяти участь у програмі зможуть 550 малих і середніх фермерів, які обробляють земельні ділянки площею від 10 до 300 га в Чернігівській, Донецькій, Херсонській, Одеській та Запорізькій областях. Пріоритет надаватиметься фермерським господарствам, керованим жінками, і тим, хто працює поблизу лінії фронту, де умови ведення сільського господарства залишаються складними.

Фермери, зацікавлені в участі, можуть подати заявку на отримання допомоги через Державний аграрний реєстр (ДАР) до 26 січня 2025 року. Після опрацювання заявок відібрані учасники отримають підтвердження через ДАР, а також детальну інформацію про те, як отримати та використати ваучери.

ФАО звернула увагу, що подання заявки не гарантує отримання допомоги, оскільки право на її отримання визначатиметься на основі конкретних критеріїв програми.