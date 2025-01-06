Фінансові новини
- |
- 06.01.25
- |
- 16:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта стабілізувалася, Brent біля $76,5 за барель
14:32 06.01.2025 |
Ціни на нафту еталонних марок практично повністю нівелювали зниження, що спостерігалося раніше, й слабо змінюються вдень у понеділок після активного зростання за підсумками попереднього тижня.
Котирування березневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 13:00 EET знизилися на 1 цент, до $76,5 за барель.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зменшилася на зазначений час на 3 центи, до $73,93 за барель.
За підсумками минулого тижня ціна Brent зросла на 3,7%, WTI - на 4,8%. Котирування підвищилися, зокрема, завдяки обіцянкам голови КНР Сі Цзіньпіна запровадити додаткові заходи стимулювання економіки країни.
Як повідомлялося, Саудівська Аравія має намір уперше за три місяці підвищити ціни на нафту з постачанням до країн Азії. Зокрема, паливо марки Arab Light для азійських покупців у лютому подорожчає на $0,6 за барель, у результаті воно коштуватиме на $1,5 більше, ніж кошик нафти Оман/Дубай. Для держав Північно-Західної Європи та Середземномор'я вартість саудівської нафти з наступного місяця збільшиться на $1,3 за барель.
Водночас дані нафтосервісної компанії Baker Hughes засвідчили, що за минулий тиждень кількість нафтових бурових установок, що діють у США, збільшилася на одну й становила 482 одиниць. Кількість газових установок також підвищилася на одну, до 103 одиниць.
За оцінками аналітика Morgan Stanley Мартіна Ратса, ціни на нафту марки Brent торгуватимуться в районі $70 за барель найближчим часом. Банк прогнозує, що цього року пропозиція нафти перевищуватиме попит у середньому на 700 тис. барелів на добу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Будь-яке припинення вогню з РФ має передбачати гарантії безпеки для України - Зеленський
|Зеленський про порядок переговорів: Не втрьох, а спочатку з Трампом, потім – із Путіним
|Майка Джонсона переобрали спікером Палати представників США
|В Україні планують виготовити 3000 ракет і 30 тисяч дронів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нафта стабілізувалася, Brent біля $76,5 за барель
|Видатки держбюджету України в грудні зросли до рекордних 704,7 млрд грн
|Накопичений українцями нацкешбек у грудні зріс на 70% - Мінекономіки
|Міноборони України замовило в Rheinmetall 180 тис. 35-мм боєприпасів для Gepard
|Україна торік експортувала понад 746 тисяч тонн цукру
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 04.01.25
|Зеленський підписав закон про ліквідацію КРАІЛ та посилення контролю за гральним бізнесом
Бізнес
|Легкові авто, що ввозяться і виробляються в Україні, з 1 січня мають відповідати еконормам Євро 6
|Китайська SAIC побудує завод у Єгипті та почне випускати там недорогий седан MG5
|У 2024 році найбагатші люди світу рекордно наростили свої статки
|Frore Systems та Samsung анонсують ноутбук з твердотілим охолодженням AirJet — на 50% краща продуктивність та на 16% більший акумулятор
|48-й рік поспіль Ford F-Series став найбільш популярним пікапом в Америці
|Водень програє? Toyota продала в листопаді лише 134 електромобілі на паливних елементах (FCEV)
|В ЄС офіційно запровадили USB-C як стандарт зарядки для гаджетів