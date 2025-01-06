Нафта стабілізувалася, Brent біля $76,5 за барель

Ціни на нафту еталонних марок практично повністю нівелювали зниження, що спостерігалося раніше, й слабо змінюються вдень у понеділок після активного зростання за підсумками попереднього тижня.

Котирування березневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 13:00 EET знизилися на 1 цент, до $76,5 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зменшилася на зазначений час на 3 центи, до $73,93 за барель.

За підсумками минулого тижня ціна Brent зросла на 3,7%, WTI - на 4,8%. Котирування підвищилися, зокрема, завдяки обіцянкам голови КНР Сі Цзіньпіна запровадити додаткові заходи стимулювання економіки країни.

Як повідомлялося, Саудівська Аравія має намір уперше за три місяці підвищити ціни на нафту з постачанням до країн Азії. Зокрема, паливо марки Arab Light для азійських покупців у лютому подорожчає на $0,6 за барель, у результаті воно коштуватиме на $1,5 більше, ніж кошик нафти Оман/Дубай. Для держав Північно-Західної Європи та Середземномор'я вартість саудівської нафти з наступного місяця збільшиться на $1,3 за барель.

Водночас дані нафтосервісної компанії Baker Hughes засвідчили, що за минулий тиждень кількість нафтових бурових установок, що діють у США, збільшилася на одну й становила 482 одиниць. Кількість газових установок також підвищилася на одну, до 103 одиниць.

За оцінками аналітика Morgan Stanley Мартіна Ратса, ціни на нафту марки Brent торгуватимуться в районі $70 за барель найближчим часом. Банк прогнозує, що цього року пропозиція нафти перевищуватиме попит у середньому на 700 тис. барелів на добу.