Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта стабілізувалася, Brent біля $76,5 за барель

 

Ціни на нафту еталонних марок практично повністю нівелювали зниження, що спостерігалося раніше, й слабо змінюються вдень у понеділок після активного зростання за підсумками попереднього тижня.

Котирування березневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 13:00 EET знизилися на 1 цент, до $76,5 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зменшилася на зазначений час на 3 центи, до $73,93 за барель.

За підсумками минулого тижня ціна Brent зросла на 3,7%, WTI - на 4,8%. Котирування підвищилися, зокрема, завдяки обіцянкам голови КНР Сі Цзіньпіна запровадити додаткові заходи стимулювання економіки країни.

Як повідомлялося, Саудівська Аравія має намір уперше за три місяці підвищити ціни на нафту з постачанням до країн Азії. Зокрема, паливо марки Arab Light для азійських покупців у лютому подорожчає на $0,6 за барель, у результаті воно коштуватиме на $1,5 більше, ніж кошик нафти Оман/Дубай. Для держав Північно-Західної Європи та Середземномор'я вартість саудівської нафти з наступного місяця збільшиться на $1,3 за барель.

Водночас дані нафтосервісної компанії Baker Hughes засвідчили, що за минулий тиждень кількість нафтових бурових установок, що діють у США, збільшилася на одну й становила 482 одиниць. Кількість газових установок також підвищилася на одну, до 103 одиниць.

За оцінками аналітика Morgan Stanley Мартіна Ратса, ціни на нафту марки Brent торгуватимуться в районі $70 за барель найближчим часом. Банк прогнозує, що цього року пропозиція нафти перевищуватиме попит у середньому на 700 тис. барелів на добу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1959
  0,1070
 0,25
EUR
 1
 43,9091
  0,5744
 1,33

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8870  0,09 0,21 42,6443  0,14 0,33
EUR 43,3630  0,10 0,22 44,1930  0,09 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2400  0,18 0,42 42,2550  0,16 0,39
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес