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Уряд пропонує Раді змінити підстави для звільнення голови АРМА

18:04 06.01.2025 |

Економіка, Право

 

Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, яким пропонується змінити підстави для звільнення голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на картку законопроєкту №12374.

Пропонується визначити вичерпний перелік підстав для дострокового припинення повноважень голови АРМА, які не передбачають можливості політично мотивованого звільнення.

Зазначається, що повноваження голови АРМА може бути припинено достроково у разі наявності висновку комісії з аудиту ефективності діяльності АРМА про неефективність такої діяльності чи неналежне виконання обов'язків головою.

Також пропонується прибирати норму про те, що повноваження голови АРМА, строк повноважень якого закінчився, здійснює один із його заступників, але не більше 60 днів.

Водночас зазначається, що повноваження голови агентства має виконувати один із заступників до призначення нового очільника АРМА.

Також пропонується змінити порядок формування та склад конкурсної комісії з відбору голови АРМА. Законодавець пропонує передбачити, що Комісія складатиметься з шести осіб, з яких три особи визначаються Кабінетом міністрів та три особи визначаються урядом на підставі пропозицій іноземних партнерів.

Очікується, що ухвалення та реалізація проєкту закону сприятиме вдосконаленню правових засад діяльності Національного агентства та забезпечить чіткість та прозорість проведення конкурсних процедур на обрання на посаду голови АРМА.
 

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