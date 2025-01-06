Припинення транзиту росгазу українською ГТС не вплинуло ні на енергобезпеку ЄС, ні на ціни на ринку - Єврокомісія

У Європейській комісії констатують, що припинення транзиту російського газу українською газотранспортною системою не вплинуло ні на енергетичну безпеку країн - членів Європейського Союзу, ні на споживчі ціни на ринку.

Про це в понеділок у Брюсселі на брифінгу повідомила представниця Європейської комісії Анна-Кайса Ітконен (Anna-Kaisa Itkonen), коментуючи на прохання журналістів можливі наслідки для країн - членів ЄС, зокрема й для Словаччини, прийнятого Києвом рішення припинити транзит 31 грудня 2024 року.

"Це сталося так, як і очікувалося. Ми вже понад рік інтенсивно працюємо з нашими країнами-членами, а також з Україною, щоб заздалегідь підготуватися до такого сценарію. Минулого тижня відбулося засідання надзвичайної координаційної групи з питань газу, щоб оцінити наслідки закінчення транзитної угоди, яка дійшла висновку, що немає жодних проблем або побоювань щодо безпеки поставок для Європейського Союзу після закінчення транзиту. Що стосується цін, ринки вже врахували це, і ми не побачили стрибків цін у новому році", - повідомила вона.

За словами Ітконен, фундаментальні показники ринку залишаються стабільними. "Попит залишається стриманим на рівні близько 18 відсотків порівняно з докризовим рівнем, як і рівні зберігання (газу) також вище докризового рівня", - деталізувала вона.

Крім того, представниця Єврокомісії нагадала, що важливим фактором підтримання стабільності енергетичної безпеки в ЄС є те, що було розгорнуто "рекордні рівні відновлюваних джерел енергії в Європі".

Водночас Ітконен повідомила, що з настанням холодних місяців Єврокомісія "пильно стежить за нашими державами-членами, щоб також контролювати ситуацію з цінами".

Вона не підтвердила раніше анонсованої прем'єр-міністром Словаччини зустріч у Брюсселі. "Комісія залишається в тісному й постійному контакті з усіма нашими країнами-членами. Про зустріч мені нічого оголосити", - сказала Ітконен.

Як відомо, словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо у відповідь на рішення не продовжувати транзиту російського газу пригрозив Україні припинити допомогу українським біженцям, так само як і написав листи з вимогою розглянути ситуацію, що склалася, на адресу президентів Європейської комісії та Європейської ради Урсули фон дер Ляєн і Антоніу Кошти. Крім того, Фіцо, як заявив він сам, у відповідь на це рішення здійснив візит до Москви, де зустрівся з російським президентом Володимиром Путіним.