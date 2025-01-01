Фінансові новини
- |
- 01.01.25
- |
- 10:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Легкові авто, що ввозяться і виробляються в Україні, з 1 січня мають відповідати еконормам Євро 6
Митне оформлення з метою вільного обігу та перша держреєстрація в Україні нових легкових автомобілів (і ввезених, і вироблених в Україні) з 1 січня 2025 року здійснюється за умови їх відповідності екологічним нормам не нижче ніж Євро 6.
Це передбачено законом України щодо вимог відповідності транспортних засобів екологічним нормам, який ухвалила Верховна Рада 17 грудня 2024 року і підписав президент України Володимир Зеленський 30 грудня.
Виняток становлять нові легкові авто, ввезені або вироблені в Україні до 31 грудня 2024 року.
Водночас, як повідомлялося, законом відтерміновано до 1 січня 2027 року запровадження еконорм Євро-6 для транспортних засобів (нових і вживаних) за кодами УКТЗЕД 8701 20 (трактори), 8702 (автобуси), 8704 (вантажні авто), 8705 (спецавтомобілі).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ГТС України працює в режимі відсутності транзиту російського газу, - Міненерго
|На оборону цьогоріч спрямували більш ніж половину видатків держбюджету - Шмигаль
|Податкову службу очолив ексголова Київської ОДА
|Вперше в історії морський дрон Magura V5 знищив повітряну ціль - російський гелікоптер Мі-8 в Криму
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Легкові авто, що ввозяться і виробляються в Україні, з 1 січня мають відповідати еконормам Євро 6
|Зеленський підписав закон про відстрочку від мобілізації: кого це стосуватиметься
|Голова НБУ дав прогноз щодо золотовалютних резервів на 2025 рік
|ГТС України працює в режимі відсутності транзиту російського газу, - Міненерго
|Зеленський підписав закон про авансовий платіж для виробників спирту та біоетанолу
|Перевалка українських портів сягнула понад 91 мільйон тонн - Шмигаль
Бізнес
|Ілон Маск видалив всіх підписників «правих» журналістів на Х за критику його висловлювань про користь імміграції
|В ОАЕ планують запустити першу у світі службу повітряних таксі до кінця 2025 року
|Google Gemini тепер може відповідати на питання про вміст PDF-файлів
|LG представляє свій безкоштовний сервіс потокової передачі музики LG Radio+
|Toyota побудує свій перший завод у Китаї для виробництва електричних Lexus
|OpenAI анонсує нові моделі міркування o3 і o3-mini, які можуть мислити на рівні людини
|Суд відмовив ARM у задоволенні позову проти Qualcomm — спробують ще раз