Регіони матимуть власні паспорти енергонезалежності

Міністерство розвитку громад та територій України спільно з Міністерством енергетики України затвердили паспорти енергонезалежності для кожного регіону України.

Про це Мінрозвитку повідомило у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Наголошується, що відповідний наказ «Про затвердження Переліку паспортів енергетичної стійкості регіонів» № 496/1502 підписано 31 грудня 2024 року.

«Енергопаспорт регіону є комплексною оцінкою потенціалу розвитку розподіленої генерації в кожному окремому регіоні. Документ дає змогу обласним адміністраціям розробити детальні плани дій, зокрема щодо розвитку розподіленої генерації з урахуванням особливостей кожної території», - йдеться в повідомленні.

Паспорти енергонезалежності допомагатимуть органам місцевого самоврядування детально планувати розвиток енергетичних проєктів, зокрема розподіленої генерації. Це важливо для забезпечення стабільного енергопостачання громад і бізнесу.

За словами віцепрем'єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби, енергопаспорти дозволяють кожному регіону не лише оцінити свої енергетичні можливості, але й розробити плани розвитку з урахуванням місцевих особливостей. Це має сприяти підвищенню енергетичної безпеки і стимулювати економічний розвиток територій через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.

Документ є результатом спільної роботи Міністерства розвитку громад та територій, Міністерства енергетики, обласних і місцевих адміністрацій, а також енергетичних компаній.

Як повідомлялося, в Україні станом на 31 грудня 2024 року сумарна потужність генеруючих установок розподіленої газової генерації склала 967 МВт, з яких 835 МВт введено в експлуатацію протягом року.