Фінансові новини
- |
- 06.01.25
- |
- 18:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Запам'ятайте, ніхто не може змусити вас почувати себе неповноцінним без вашого на те згоди"
Елеонор Рузвельт
Регіони матимуть власні паспорти енергонезалежності
18:16 06.01.2025 |
Міністерство розвитку громад та територій України спільно з Міністерством енергетики України затвердили паспорти енергонезалежності для кожного регіону України.
Про це Мінрозвитку повідомило у Фейсбуці, передає Укрінформ.
Наголошується, що відповідний наказ «Про затвердження Переліку паспортів енергетичної стійкості регіонів» № 496/1502 підписано 31 грудня 2024 року.
«Енергопаспорт регіону є комплексною оцінкою потенціалу розвитку розподіленої генерації в кожному окремому регіоні. Документ дає змогу обласним адміністраціям розробити детальні плани дій, зокрема щодо розвитку розподіленої генерації з урахуванням особливостей кожної території», - йдеться в повідомленні.
Паспорти енергонезалежності допомагатимуть органам місцевого самоврядування детально планувати розвиток енергетичних проєктів, зокрема розподіленої генерації. Це важливо для забезпечення стабільного енергопостачання громад і бізнесу.
За словами віцепрем'єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби, енергопаспорти дозволяють кожному регіону не лише оцінити свої енергетичні можливості, але й розробити плани розвитку з урахуванням місцевих особливостей. Це має сприяти підвищенню енергетичної безпеки і стимулювати економічний розвиток територій через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.
Документ є результатом спільної роботи Міністерства розвитку громад та територій, Міністерства енергетики, обласних і місцевих адміністрацій, а також енергетичних компаній.
Як повідомлялося, в Україні станом на 31 грудня 2024 року сумарна потужність генеруючих установок розподіленої газової генерації склала 967 МВт, з яких 835 МВт введено в експлуатацію протягом року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Від поразки Путіна до альянсу США та Китаю: «чорні лебеді» 2025 року за версією Politico
ТОП-НОВИНИ
|Президент Австрії доручив сформувати уряд лідеру проросійської Партії свободи
|Онлайн-послуга відстрочки частково відновила роботу в «Резерв+» після атаки
|Будь-яке припинення вогню з РФ має передбачати гарантії безпеки для України - Зеленський
|Зеленський про порядок переговорів: Не втрьох, а спочатку з Трампом, потім – із Путіним
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ФАО надасть малим фермерам ваучери по $1000 на придбання насіння зернових культур
|Регіони матимуть власні паспорти енергонезалежності
|Уряд пропонує Раді змінити підстави для звільнення голови АРМА
|Припинення транзиту росгазу українською ГТС не вплинуло ні на енергобезпеку ЄС, ні на ціни на ринку - Єврокомісія
|Мінфін до березня продовжив період для переходу на нову форму фіскальних чеків
|Нафта стабілізувалася, Brent біля $76,5 за барель
Бізнес
|До позова Ілона Маска проти OpenAI приєднуються великі технологічні інвестори
|Легкові авто, що ввозяться і виробляються в Україні, з 1 січня мають відповідати еконормам Євро 6
|Китайська SAIC побудує завод у Єгипті та почне випускати там недорогий седан MG5
|У 2024 році найбагатші люди світу рекордно наростили свої статки
|Frore Systems та Samsung анонсують ноутбук з твердотілим охолодженням AirJet — на 50% краща продуктивність та на 16% більший акумулятор
|48-й рік поспіль Ford F-Series став найбільш популярним пікапом в Америці
|Водень програє? Toyota продала в листопаді лише 134 електромобілі на паливних елементах (FCEV)