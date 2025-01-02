До позова Ілона Маска проти OpenAI приєднуються великі технологічні інвестори

Два великі технологічні інвестори - Valor Equity Partners та Atreides Management - підтримають претензії Ілона Маска до OpenAI. Про це пише The Washington Post.

Маск виступає проти реструктуризації та комерціалізації OpenAI. Він звернувся до федерального суду в Північній Каліфорнії з вимогою заборонити OpenAI змінювати свою структуру, аргументуючи, що неприбуткова організація не повинна відходити від свого первісного мандату, затвердженого донорами.

Маск був одним із засновників OpenAI у 2015 році та основним спонсором проєкту, але у 2018 році він розійшовся з іншими співзасновниками після спроби отримати контроль над компанією.

Мільярдер також вимагає, щоб суд заборонив OpenAI примушувати своїх інвесторів відмовлятися від підтримки конкурентних ШІ-компаній, зокрема його власного стартапу xAI.

Минулого тижня організація, що підтримує прогресивні технології, Encode подала заявку на участь у судовому процесі та висловила підтримку позовам Маска проти OpenAI. Цю заяву підтримали кілька дослідників у сфері ШІ, зокрема Джеффрі Хінтон, колишній співробітник Google, який минулого року отримав Нобелівську премію за свої досягнення в галузі штучного інтелекту.

"OpenAI була заснована як некомерційна організація, яка чітко орієнтована на безпеку, і в її статуті міститься низка обіцянок, пов'язаних з безпекою, - сказав Хінтон у заяві, опублікованій Encode. - Дозволити їй порушити всі ці обіцянки, коли це стає незручним, посилає дуже поганий сигнал іншим учасникам екосистеми".

Антоніо Грасіас, CEO інвестиційної компанії Valor Equity Partners, яка інвестувала в xAI, зазначив, що серед інвесторів є загальне розуміння того, що OpenAI умовила своїх інвесторів утримуватися від вкладень у конкурентів під час останнього раунду фінансування.

Представник OpenAI, Джейсон Дейтром, послався на судову заяву від 13 грудня 2024 року, в якій компанія запевнила, що не забороняє своїм інвесторам підтримувати конкурентів. Однак такі інвестори не отримуватимуть від OpenAI інформацію, яка може вплинути на конкуренцію.

Ставки в суперечці значно зросли після того, як Маск став одним із головних радників новообраного президента Дональда Трампа. Це може дати йому можливість впливати на регулювання ШІ, що, своєю чергою, може позначитися на OpenAI та всій галузі.