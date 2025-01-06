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Видатки держбюджету України в грудні зросли до рекордних 704,7 млрд грн
13:38 06.01.2025 |
Касові видатки державного бюджету України в грудні 2024 року становили рекордні 704,7 млрд грн порівняно з 426,3 млрд грн у листопаді, зокрема за загальним фондом - відповідно 491,9 млрд грн проти 340,2 млрд грн у листопаді.
Згідно з даними Міністерства фінансів, опублікованими в понеділок на його сайті, порівняно з груднем 2023 року видатки держбюджету в грудні 2024 року зросли на 28,5%, зокрема за загальним фондом - на 23,7%.
Як зазначив Мінфін, у грудні завдяки значній зовнішній допомозі доходи держбюджету становили 470,4 млрд грн проти 302,6 млрд грн у листопаді, зокрема за загальним фондом вони збільшилися до 286 млрд грн із 220 млрд грн у листопаді.
Загалом, за оперативними даними Мінфіну, за 2024 рік держбюджет отримав 3 трлн 120,5 млрд грн доходів, що на 448 млрд грн, або 16,8% перевищує показник держбюджету-2023.
За загальним фондом зростання доходів становило 513,9 млрд грн, або 30,9% - до 2 трлн 177 млрд грн, зокрема, міжнародна фінансова допомога у вигляді грантів становила 453,6 млрд грн порівняно з 433,9 млрд грн у 2023 році.
Щодо видатків держбюджету, то у 2024 році вони зросли порівняно з 2023 роком на 464,5 млрд грн, або на 11,6% - до 4 трлн 479,3 млрд грн, зокрема за загальним фондом - на 15%, або на 454,5 млрд грн - до 3 трлн 488,8 млрд грн.
Як повідомлялося, держбюджет-2025 затверджено з доходами 2 трлн 327,1 млрд грн, зокрема загального фонду - 2 трлн 133,3 млрд грн (без урахування грантів і міжнародної допомоги), і видатками 3 трлн 929,1 млрд грн, зокрема загального фонду - 3 трлн 591,6 млрд грн.
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