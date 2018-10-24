Минфин направит часть средств от новых евробондов на выкуп 6-месячных бумаг на $725 млн

Министерство финансов Украины планирует направить часть средств от размещения новых еврооблигаций на выкуп шестимесячных ценных бумаг на $725 млн, размещенных в конце августа текущего года.

Об этом сообщается в предварительном проспекте эмиссии новых еврооблигаций, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

"Средства от размещения будут направлены на финансирование выкупа дисконтных еврооблигаций на $725 млн, эмитированных 28 августа 2018 года, а также общих бюджетных расходов", - указано в документе.

Как сообщалось, Украина в конце августа 2018 года вышла на международный рынок капитала с частным размещением облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) на $725 млн. Полугодовые дисконтные облигации были размещены по цене 95,551% номинала, что по оценкам Национального банка Украины соответствует доходности на уровне 9,1% годовых.

По данным Минфина, облигации размещены среди ведущих международных инвесторов, предоставивших финансовую поддержку Украине в условиях нестабильности международного рынка капитала для развивающихся стран.

23 октября Украина стартовала цикл встреч с инвесторами относительно размещения новых 10-летних еврооблигации. Помимо этого, допускается возможность размещения 5-летнего транша к 10-летним бумагам.

Организаторами встреч назначены международные банки BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan, финансовым консультантом - Rothschild.

Ранее сообщалось, что Украина сохраняет планы осуществить в 2018 году внешние заимствования почти на $2 млрд, которые планировались на первую половину этого года. Один из вариантов - размещение евробондов, заявляла в конце прошлой недели и.о. министра финансов Оксана Маркарова.

В сентябре 2017 года Украина разместила 15-летние еврооблигации на $3 млрд с доходностью 7,375%. Организаторами были BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan. Одновременно с размещением нового выпуска Минфин Украины выкупил еврооблигации с погашением в 2019-м и 2020 гг. на общую сумму $1,576 млрд. Прошлогодняя сделка стала первым рыночным размещением для Украины с 2013 года. В 2014-2016 гг. Украина ежегодно размещала 5-летние еврооблигации объемом $1 млрд, долговые бумаги были гарантированы США, что позволяло стране занимать по рекордно низким ставкам.