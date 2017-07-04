Убытки, причиненные преступной организацией, участником которой является С.Курченко, превышают 14 млрд грн - Генпрокуратура

Генеральная прокуратура Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению сбежавшему в Москву после Революции достоинства украинскому бизнесмену Сергею Курченко в создании и обеспечении деятельности преступной организации с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, убытки от деятельности которой превышают сумму в 14млрд грн.

Как сообщает во вторник утром пресс-служба Генпрокуратуры Украины, С.Курченко также подозревается в совершении в составе преступной организации ряда уголовных преступлений, в частности: "завладение чужим имуществом, средствами государственных и других банковских учреждений, государственных предприятий топливно-энергетического сектора экономики в особо крупных размерах, уклонение от уплаты налогов, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, организации фиктивного предпринимательства, то есть создание и приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб".

В информации Генпрокуратуры отмечается, что с февраля 2014 С.Курченко находится за пределами Украины, где скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности. В связи с этим он объявлен в розыск.

"Подозреваемому С.Курченко постановлением следственного судьи избрана мера пресечения - содержание под стражей. С целью обеспечения выполнения процессуальных действий по осуществлению "заочного" судебного разбирательства в отношении С.Курченко Генеральной прокуратурой Украины 30 июня 2017 в Печерский районный суд г.Киева направлено ходатайство о проведении в отношении него специального досудебного расследования", - говорится в сообщении.

В опубликованном во вторник утром на сайте ведомства сообщении также перечисляются инкриминируемые подозреваемому преступления, подпадающие под ряд статей УК Украины. "Санкция самой тяжелой из инкриминируемых подозреваемому статей предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет", - подчеркивают в Генпрокуратуре.

Как сообщалось, 30 мая 2017 года прокуратура Одесской области согласовала и направила украинскому бизнесмену, приближенному к бывшему президенту Украины Виктору Януковичу Сергею Курченко уведомление о подозрении в создании преступной организации и легализации доходов, полученных преступным путем.

"Во вторник, 30 мая, прокуратурой Области согласовано и направлено сообщение о подозрении бывшему председателю наблюдательного совета группы компаний С.Курченко в совершении ряда преступлений, среди которых создание преступной организации, уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, злоупотребление служебным положением, легализация доходов, полученных преступным путем и тому подобное", - сказано в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины.

29 июня Генеральная прокуратура Украины уведомила, что составила письменное уведомление о подозрении С.Курченко и направила его по месту его регистрации. Согласно сообщению, С.Курченко подозревается в создании, обеспечении деятельности и руководстве преступной организации, целью которой было совершение тяжких и особо тяжких преступлений и участии в преступлениях указанной организации в период с января 2010 года по февраль 2014 года.

Обвинение касается преступного завладения имуществом государственных и частных организаций (Национального банка Украины, ПАО "Укрнафта", ПАО "Укргазвыдобування". ПАО "Реал Банк", ПАО "Брокбизнесбанк" и других) путем злоупотреблений полномочиями должностных лиц и служебного подлога документов с дальнейшим отмыванием доходов, полученных преступным путем.

