Попит на дикорослі ягоди з України в ЄС продовжує зростати

Україна залишається одним із ключових постачальників органічних ягід до Європейського Союзу, а найбільший попит серед імпортерів мають дикорослі ягоди. За даними дослідження сертифікаційного органу «Органік Стандарт», у 2025 році Україна експортувала 15,4 тис. т органічних ягід на суму 39,8 млн євро. Основними експортними культурами залишаються малина та полуниця, однак найбільше запитів надходить саме на дикорослу чорницю, бузину, журавлину, брусницю та інші лісові ягоди.

Україна фактично домінує на європейському ринку органічної чорниці, забезпечуючи понад 95% її імпорту з третіх країн. Минулого року до ЄС було поставлено 6,8 тис. т чорниці, 2,6 тис. т бузини, 2,2 тис. т малини, 1,4 тис. т полуниці та 640 т вишні. Водночас експорт культивованих ягід загалом скоротився порівняно з попереднім роком, за винятком лохини.

Попит на дикорослі ягоди продовжує зростати. У 2025 році експорт бузини збільшився більш ніж утричі - до 2,6 тис. т, також зросли поставки вишні, журавлини, брусниці, терну та обліпихи. Загалом Україна експортувала 11,8 тис. т дикорослих органічних ягід на 27,1 млн євро. Хоча фізичні обсяги поставок дещо скоротилися, їхня вартість зросла завдяки вищим цінам і збільшенню частки продукції з більшою доданою вартістю.

Практично вся органічна ягода експортується у замороженому вигляді, тоді як чорниця, бузина, малина та полуниця частково постачаються сушеними або сублімованими. Така продукція використовується для виробництва чаїв, концентратів, харчових добавок і функціональних продуктів, що забезпечує виробникам вищу рентабельність. Основними покупцями української органічної ягоди залишаються Польща, Німеччина, Австрія, Італія, Чехія, Бельгія та Франція.

Попри скорочення площ органічних ягідників із 1 704 до 1 615 га, кількість виробників залишилася незмінною - 120 господарств, а число експортерів збільшилося з 31 до 35. Водночас площі під малиною та лохиною продовжують розширюватися, тоді як насадження полуниці та вишні скорочуються через нижчу рентабельність.

Окремим перспективним напрямком залишається експорт органічних волоських горіхів. Україна разом із Молдовою є найбільшим постачальником цієї продукції до ЄС, а основними покупцями виступають Нідерланди, Румунія, Австрія, Франція, Німеччина та Італія. При цьому майже весь експорт здійснюється у вигляді сировини, яку європейські компанії фасують або переробляють під власними брендами.