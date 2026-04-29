Молочна галузь України у мінусі: як змінилося виробництво по регіонах
11:55 29.04.2026 |
У березні 2026 року господарства всіх категорій виробили 496,2 тисячі тонн молока-сировини, що на 59,7 тисячі тонн менше (-10,7%) порівняно з березнем 2025 року.
У березні 2026 року частка підприємств у виробництві становила 58%, а господарств населення - 42%, повідомляє Асоціація виробників молока.
Підприємства
На підприємствах вироблено 285,8 тис. тонн молока-сировини у березні 2026 року, що на 13,4 тис. тонн більше (+4,9%) порівняно з березнем 2025 року. Щодобовий надій на підприємствах у березні 2026 року становив близько 9,2 тис. тонн молока, що на 300 кг більше (+3%) відносно лютого 2026 року.
Населення
У господарствах населення обсяги надою у березні 2026 року становили 210,4 тис. тонн молока-сировини, що на 73,1 тис. тонн менше (-25,8%) відносно березня 2025 року.
Статистика за областями
У березні 2026 року близько 55% молока-сировини виробили сільгосппідприємства у таких областях:
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
