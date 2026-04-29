Пшениця в Україні дорожчає через обмежену пропозицію та тиск з боку внутрішніх споживачів – аналітики

На українському ринку пшениці протягом минулого тижня спостерігалася підвищувальна цінова динаміка, а котирування продовольчої зернової досягли $222/тонна, повідомило інформаційно-аналітичне агентство "АПК-Інформ".

За даними аналітиків, підтримку цінам надавали недостатньо активне надходження пропозицій від аграріїв, активний попит внутрішніх споживачів, висока вартість пального та складнощі з логістикою.

"Під впливом вищевказаних факторів ціни на пшеницю 2-го класу та фураж протягом тижня залишалися у межах 9700-11000 грн/тонна та 9000-10400 грн/тонна СРТ. У портах України ціни на продовольчу та фуражну пшеницю варіювалися здебільшого у межах $216-222/тонна та $210-218/тонна СРТ-порт", - зазначили експерти.

В "АПК-Інформ" додали, що стриманий попит трейдерів і цінові коливання на експортному напрямку дещо чинили тиск на внутрішні ціни.