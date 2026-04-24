Україна зафіксувала чотирирічний максимум виробництва зернових — дані Держстату

В Україні у 2025 році обсяг виробництва зернових і зернобобових зріс на 8,2% - до 61,04 млн тонн, порівняно з попереднім роком (56,43 млн т).

Про це повідомляє Державна служба статистики України, передає Укрінформ.

За даними відомства, показник 2025 року став найбільшим за останні чотири роки. У структурі врожаю традиційно переважали кукурудза, якої зібрали 30,9 млн т, та пшениця з результатом у 23,3 млн т.





Лідерами за валовими зборами зернових та зернобобових стали Чернігівська, Вінницька та Хмельницька області.

Утім, урожай технічних культур зменшився. Зокрема, виробництво соняшнику скоротилося до 10,2 млн т (11,01 млн т у 2024-му), а обсяг виробництва цукрового буряку становив 11,68 млн т (12,79 млн т у попередньому році).

Виробництво ріпаку у 2025 році знизилося до 3,2 млн т (-0,4 млн т), а сої - до майже 5 млн т, що на 1,7 млн т менше порівняно з попереднім роком.