Агрогранти по-новому: уряд оновив механізми підтримки

Кабінет міністрів оновив механізми надання грантів для розвитку садівництва, ягідництва, виноградарства, тепличного господарства, а також будівництва овоче- та фруктосховищ.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Документ передбачає обов'язкову перевірку отримувачів фінансування відповідно до вимог Рамкової угоди між Україною та ЄС, запровадження інформування про джерело фінансування з використанням емблеми ЄС та маркування «фінансується Європейським Союзом - Ukraine Facility», а також заборону на надання грантів суб'єктам, які перебувають під санкціями ЄС.

Водночас розширено можливості для агровиробників, зокрема запроваджено градацію місткості сховищ, що відкриває доступ до фінансування для малих господарств, а також розширено перелік регіонів, придатних для вирощування мигдалю.

Гранти надаватимуть виключно на нове будівництво овоче- та фруктосховищ на земельних ділянках. Мінімальна потужність таких об'єктів становитиме від 500 т одночасного зберігання, а максимальний розмір гранту - до 20 млн грн залежно від місткості.

Також передбачено вимоги до створення робочих місць, тобто їх кількість зростатиме відповідно до потужності сховищ.

Окремо уточнено напрямки використання коштів і посилено контроль за витратами, зокрема шляхом обов'язкової експертизи кошторисної частини проєктів та додаткового нагляду за вартістю обладнання і матеріалів.

Очікується, що такі зміни підвищать прозорість і підзвітність грантових програм, унеможливлять доступ до фінансування для підсанкційних осіб, стимулюватимуть розвиток агропереробки, створення нових підприємств і робочих місць, а також сприятимуть економічному зростанню регіонів і підвищенню конкурентоспроможності агропродукції.