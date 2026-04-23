Україна залишається лідером експорту соняшникової олії з часткою 33% — оцінка аналітиків

12:16 23.04.2026 |

Новини АПК

Україна зберігає статус найбільшого світового експортера соняшникової олії з часткою близько 33%, хоча Росія активно нарощує переробні потужності та намагається витіснити українських виробників з їхніх традиційних ринків.

Про це повідомив аналітик інформаційно-аналітичного агентства "УкрАгроКонсалт" Максим Харченко.

"У спину нам постійно дихає Росія, яка нарощує переробку і, фактично, наступає на п'яти. Їм уже частково вдалося скористатися ситуацією, що склалася після 2022 року, і зайняти наш традиційний ринок Індії, де ми були постачальником №1. Схожа картина на ринках Туреччини та Італії, де конкурент значно посилює присутність", - сказав він на конференції Black Sea Grain.Kyiv у середу.

За словами аналітика, українська галузь переробки соняшнику залишається критично залежною від експорту, оскільки внутрішнє споживання не перевищує 300 тис. тонн. Попри потенціал експорту до 6 млн тонн олії на рік, останніми роками через логістику та врожайність обсяги відвантажень не дотягували до 5 млн тонн. Показово, що у лютому 2026 року маржинальність переробки соняшнику в Україні трималася на рівні близько 7%.

Згідно з даними агентства, до топ-5 світових експортерів соняшникової олії входять Україна (33%), РФ (30%), Аргентина (14%), а також Туреччина та Казахстан (по 5%).

"Українська олія залишається у преміальному сегменті. Очікуємо, що пропозиція у Чорноморському регіоні зросте, що може дещо притиснути ціни. Проте за умови нестабільності на Близькому Сході та подорожчання соєвої олії, наш продукт почуватиметься впевненіше і збереже конкурентоздатність", - вважає Харченко.

Експерт додав, що конкуренція загострюється і в інших сегментах. У новому сезоні 2026/2027 РФ збільшила площі під озимим ріпаком більш ніж на 50%, орієнтуючись на Китай. Хоча зараз інтереси України та РФ на ринку ріпакової олії майже не перетинаються, в "УкрАгроКонсалті" прогнозують неминуче зіткнення інтересів у майбутньому.

Водночас Україна демонструє стрімке зростання експорту ріпакової олії - обсяги відвантажень уже вдвічі вищі за минулорічні. Ключові покупці - країни ЄС (Польща, Іспанія, Італія) та Таїланд. Схожа ситуація і з соєю: експорт соєвого шроту підскочив у півтора раза, причому основним ринком стала Польща.

В агентстві нагадали, що внутрішню переробку підтримав запроваджений 2025 року Україною 10% вивізний збір на насіння ріпаку та сої. Це дозволило залишити сировину у країні та наростити продажі продукції з доданою вартістю.

В "УкрАгроКонсалт" очікують, що у сезоні 2026/2027 виробництво олійних культур в Україні продовжить зростати. Зокрема, врожай соняшнику може сягнути 13,7 млн тонн. Харченко підкреслив, що попри воєнні ризики, саме олійний сектор відновлюється найшвидше, а площі під цими культурами вже перевищили показники до 2022 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

