Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Доходи українського агробізнесу зросли на 7%: компанії-мільярдери року

08:40 22.04.2026 |

Новини АПК

У 2025 році сукупний дохід підприємств українського агробізнесу становив 1,28 трлн грн, що на 6,7% більше порівняно з 2024 роком (1,2 трлн грн).

Про це йдеться на платформі великих даних VKURSI.

Водночас чистий прибуток агросектору зріс майже на 15% - із 177 млрд грн у 2024 році до 203 млрд грн у 2025 році.

Згідно з аналітикою, до переліку компаній з понад 1 млрд грн прибутку в 2025 році увійшли:

ТОВ "Дружба-Нова" - 1,92 млрд грн,

ТОВ "Україна 2001" - 1,79 млрд грн,

ПП "Агропродсервіс" - 1,61 млрд грн,

ПП "Аграрна Компанія 2004" - 1,39 млрд грн,

ТОВ "Вінницька Птахофабрика" - 1,38 млрд грн,

ТОВ "Агро-Вербівчик" - 1,22 млрд грн,

ТОВ "Батьківщина" - 1,21 млрд грн,

ТОВ "Ґудвеллі Україна" - 1,19 млрд грн,

ПрАТ "Миронівська Птахофабрика" - 1,1 млрд грн,

ПП "Агрофірма "Світанок" - 1,09 млрд грн,

ТОВ "Баришівська Зернова Компанія" - 1,04 млрд грн,

ТОВ "Енселко Агро" - 1,02 млрд грн.

Як йдеться в дослідженні, 8 із 12 компаній входять до складу великих промислових груп або холдингів, зокрема: ТОВ "Україна 2001" (група "Україна 2001"), ПП "Агропродсервіс" (група "Агропродсервіс"), ПП "Аграрна Компанія 2004" (група Vitagro), ТОВ "Вінницька Птахофабрика", ПрАТ "Миронівська Птахофабрика" (група МХП), ПП "Агрофірма "Світанок" (група "Світанок"), ТОВ "Дружба-Нова" та ТОВ "Енселко Агро" (група Kernel).

Із 12 компаній 4 мають іноземний капітал: у ТОВ "Дружба-Нова" та ТОВ "Енселко Агро" представлений кіпрський капітал, у ТОВ "Ґудвеллі Україна" - данський, у ТОВ "Баришівська Зернова Компанія" - шведський.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,1160
  0,0156
 0,04
EUR
 1
 51,9113
  0,0184
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6115  0,19 0,43 44,1989  0,20 0,46
EUR 51,3852  0,21 0,42 52,0693  0,30 0,57

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9000  0,00 0,00 43,9300  0,00 0,00
EUR 51,6703  0,01 0,02 51,6836  0,00 0,00

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес