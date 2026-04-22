Фінансові новини
- |
- 22.04.26
- |
- 17:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Доходи українського агробізнесу зросли на 7%: компанії-мільярдери року
08:40 22.04.2026 |
У 2025 році сукупний дохід підприємств українського агробізнесу становив 1,28 трлн грн, що на 6,7% більше порівняно з 2024 роком (1,2 трлн грн).
Про це йдеться на платформі великих даних VKURSI.
Водночас чистий прибуток агросектору зріс майже на 15% - із 177 млрд грн у 2024 році до 203 млрд грн у 2025 році.
Згідно з аналітикою, до переліку компаній з понад 1 млрд грн прибутку в 2025 році увійшли:
ТОВ "Дружба-Нова" - 1,92 млрд грн,
ТОВ "Україна 2001" - 1,79 млрд грн,
ПП "Агропродсервіс" - 1,61 млрд грн,
ПП "Аграрна Компанія 2004" - 1,39 млрд грн,
ТОВ "Вінницька Птахофабрика" - 1,38 млрд грн,
ТОВ "Агро-Вербівчик" - 1,22 млрд грн,
ТОВ "Батьківщина" - 1,21 млрд грн,
ТОВ "Ґудвеллі Україна" - 1,19 млрд грн,
ПрАТ "Миронівська Птахофабрика" - 1,1 млрд грн,
ПП "Агрофірма "Світанок" - 1,09 млрд грн,
ТОВ "Баришівська Зернова Компанія" - 1,04 млрд грн,
ТОВ "Енселко Агро" - 1,02 млрд грн.
Як йдеться в дослідженні, 8 із 12 компаній входять до складу великих промислових груп або холдингів, зокрема: ТОВ "Україна 2001" (група "Україна 2001"), ПП "Агропродсервіс" (група "Агропродсервіс"), ПП "Аграрна Компанія 2004" (група Vitagro), ТОВ "Вінницька Птахофабрика", ПрАТ "Миронівська Птахофабрика" (група МХП), ПП "Агрофірма "Світанок" (група "Світанок"), ТОВ "Дружба-Нова" та ТОВ "Енселко Агро" (група Kernel).
Із 12 компаній 4 мають іноземний капітал: у ТОВ "Дружба-Нова" та ТОВ "Енселко Агро" представлений кіпрський капітал, у ТОВ "Ґудвеллі Україна" - данський, у ТОВ "Баришівська Зернова Компанія" - шведський.
|
|
ТЕГИ
|Україна відновила транзит через «Дружбу» та сподівається на кредит Євросоюзу
|Кабмін визначив відповідального за будівництво критичної інфраструктури
|ЄС розраховує надати Україні перші кошти з 90 млрд позики наприкінці травня чи максимум на початку червня 2026 року
|Володимир Зеленський підписав закон про «промисловий безвіз» з Європейським Союзом
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Що означає статус “значимої фінансової компанії” і чому «ШвидкоГроші» у цьому списку
У РУБРИЦІ
|Ціни на дизель в Україні продовжують знижуватися – моніторинг
|ЄС одночасно погодив €90 млрд позики для України та 20-й пакет санкцій проти РФ
|Укрзалізниця зберігає статус найбільшого роботодавця країни — дані Опендатаботу
|Ціни на нафту утримуються біля попередніх рівнів через очікування переговорів США–Іран
|ІЕД: реальний ВВП України знижується третій місяць поспіль, у І кв. — мінус 0,6%
|В Україні стартувала безкоштовна програма навчання для жінок у «зеленій» енергетиці
Бізнес
|Технологічна безпека: США знову заблокували продаж Lumileds Китаю
|NVIDIA заявила про трикратне прискорення трасування шляху завдяки ReSTIR PT Enhanced
|Apple готується до зміни лідера: новим очільником стане Джон Тернус
|Продажі нових авто у світі зростають: топ-5 найбільших ринків
|Ринок приватних космічних запусків набирає обертів: Blue Origin уперше повторно використала ракету New Glenn
|Чіпова незалежність Ілон Маска: проєкт Terafab переходить до практичної реалізації
|Дефіцит DRAM триватиме до 2027 року: виробники покриють лише 60% попиту