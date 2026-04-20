Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд оновив підхід до грошової оцінки сільгоспземель: враховуватиме наслідки підриву Каховської ГЕС

17:33 20.04.2026 |

Новини АПК

Кабмін оновив підходи до нормативної грошової оцінки сільськогосподарських земель. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Ідеться про зміни до методики, що дадуть можливість точніше оцінювати землі з урахуванням кліматичних змін і наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС.

За словами Свириденко, передусім зміни стосуватимуться південних регіонів - Запорізької, Херсонської, Миколаївської й Одеської областей.

"Під час оцінки тепер враховуватиметься актуальний рівень вологозабезпечення на основі гідрометеорологічних даних, а також вплив втрати зрошення. Це забезпечить більш точну і справедливу оцінку землі, від якої напряму залежить податкове навантаження й економіка роботи аграріїв", - заявила вона.

Також власники і користувачі землі зможуть отримувати витяги з урахуванням конкретної дати, а самі документи міститимуть більше деталей про характеристики ділянки й складові розрахунку, додала Свириденко.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,1004
  0,2061
 0,47
EUR
 1
 51,8929
  0,1262
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6563  0,23 0,53 44,2871  0,23 0,51
EUR 51,4571  0,31 0,61 52,2529  0,30 0,58

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,1900  0,15 0,34 44,2200  0,15 0,34
EUR 52,0514  0,08 0,16 52,0734  0,08 0,16

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес

Розробники біткоїна обговорюють замороження $74 млрд активів Сатоші Накамото через ризики квантових атак