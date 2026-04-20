Уряд оновив підхід до грошової оцінки сільгоспземель: враховуватиме наслідки підриву Каховської ГЕС

Кабмін оновив підходи до нормативної грошової оцінки сільськогосподарських земель. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Ідеться про зміни до методики, що дадуть можливість точніше оцінювати землі з урахуванням кліматичних змін і наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС.

За словами Свириденко, передусім зміни стосуватимуться південних регіонів - Запорізької, Херсонської, Миколаївської й Одеської областей.

"Під час оцінки тепер враховуватиметься актуальний рівень вологозабезпечення на основі гідрометеорологічних даних, а також вплив втрати зрошення. Це забезпечить більш точну і справедливу оцінку землі, від якої напряму залежить податкове навантаження й економіка роботи аграріїв", - заявила вона.

Також власники і користувачі землі зможуть отримувати витяги з урахуванням конкретної дати, а самі документи міститимуть більше деталей про характеристики ділянки й складові розрахунку, додала Свириденко.