Банки та банківські технології
Політика
Пожвавлення агроекспорту: у березні Україна наростила постачання великої рогатої худоби
16:42 15.04.2026 |
Україна у березні 2026 року збільшила експорт великої рогатої худоби (ВРХ) на тлі низьких закупівельних цін на сире молоко, високих цін на експортних ринках і часткового дефіциту червоного м'яса у світі.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Асоціація виробників молока (АВМ) за попередніми даними Держмитслужби.
«У березні 2026 року Україна експортувала близько 2,79 тис. т ВРХ живою вагою, що на 58% більше відносно лютого 2026 року і на 12% більше відносно березня 2025 року», - йдеться у повідомленні.
Виручка від експорту становила 5,26 млн дол., що на 16% більше, ніж у лютому і на 6% більше проти аналогічного періоду в 2025-му.
За перші три місяці поточного року Україна експортувала 5,53 тис. т (+6,1%) ВРХ на суму 11,61 млн. дол. (+10%).
Значно зросли й поставки свіжої або охолодженої яловичини, якої у березні 2026 року українські експортери поставили на зовнішні ринки 467,2 т (+102% до лютого).
Загалом у січні-березні 2026 року Україна експортувала 991 т свіжої яловичини на суму 7,61 млн. дол. У порівнянні з минулим роком обсяги поставок свіжого м'яса зросли майже у 23 рази.
Експорт мороженої яловичини також продемонстрував зростання. За березень було поставлено 1,67 тис. т (+31% до лютого та +10 проти березня торік). Грошова виручка за поставлений товар становила майже 7,37 млн. дол., що на 27% більше відносно лютого 2026 року і на 31% більше відносно березня 2025 року.
За три місяці 2026-го Україна експортувала 3,91 тис. т (-8%) мороженої яловичини на суму 17,8 млн. дол. (+13%).
Щодо імпорту, то у березні в Україну увезено 19,3 т охолодженої яловичини (+41% до лютого) та 83,5 т мороженої яловичини (+20%). Відносно березня минулого року натуральні обсяги імпорту охолодженої яловичини зросли на 23%, а мороженої яловичини скоротилися на 51%.
Зовнішньоторговельне сальдо у березні 2026 року було позитивним і становило 15,21 млн. дол.
