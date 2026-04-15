Посівна набирає темпів: аграрії засіяли майже мільйон гектарів зерновими

В Україні станом на 14 квітня аграрії засіяли 997 тис. га ярих зернових та зернобобових культур, що становить 17% від прогнозованих площ.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Зокрема, яру пшеницю посіяно на площі 128,5 тис. га, ярий ячмінь - на 528,7 тис. га, горох - 209,8 тис. га. Також аграрії засіяли вівса на площі 100,3 тис. га, проса - на 0,3 тис. га та кукурудзи - 0,1 тис. га.

Найбільші площі цих культур засіяли аграрії Одеської (164,5 тис. га), Тернопільської (81 тис. га) та Миколаївської областей (79,3 тис. га).

Паралельно триває сівба технічних культур, яких засіяли на площі 126,8 тис. га. Зокрема, цукрових буряків посіяно 68,6 тис. га, що становить 35% від прогнозу.

Також у 13 областях України розпочато сівбу соняшнику, яким засіяно 58,1 тис. га. Водночас на Дніпропетровщині розпочали сіяти кукурудзу, а на Львівщині соєю засіяли 0,1 тис. га.