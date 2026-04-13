Фінансові новини
- |
- 13.04.26
- |
- 17:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Я не можу змінити напрям вітру, але я можу налаштувати вітрила, щоб завжди добиратися до місця призначення"
Джиммі Дін
Оптимістичний прогноз: науковці очікують зростання агровиробництва в Україні
08:14 13.04.2026 |
У 2026 році обсяги виробництва валової продукції сільського господарства в Україні зростуть на 2,8% порівняно з минулим роком.
Такий прогноз оприлюднили у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки», передає Укрінформ.
«Позитивна динаміка в аграрному секторі вітчизняної економіки зумовлена певною стабілізацією функціонування галузі в цілому та поступовою адаптацією господарюючих суб'єктів до викликів сьогодення, насамперед, пов'язаних з наслідками повномасштабного вторгнення РФ на територію України 24 лютого 2022 року», - йдеться у повідомленні.
Водночас, попри очікуване зростання, прогнозовані показники залишаються на 20,6% нижчими за рівень 2021 року, що свідчить про тривалість відновлення аграрного сектору та потребу в додаткових інвестиціях.
У рослинництві прогнозується зростання виробництва на 4%, що пов'язано зі збереженням експортного потенціалу зернових та олійних культур. Однак через вплив війни та зовнішніх чинників скорочуються посівні площі під окремими культурами, зокрема озимою пшеницею, кукурудзою та зернобобовими. Додатковим стримувальним фактором є подорожчання мінеральних добрив, засобів захисту рослин і пального.
Натомість у тваринництві очікується спад на 2,3% порівняно з 2025 роком, передусім через скорочення поголів'я у господарствах населення. Водночас прогнозується незначне зростання виробництва м'яса птиці та яєць, тоді як виробництво молока зменшиться на 4,3% проти минулого року.
Загалом очікувані обсяги виробництва у 2026 році дозволять забезпечити базові внутрішні продовольчі потреби країни, зокрема завдяки стабілізації виробництва зернових та олійних культур. Утім забезпеченість окремими видами продукції, такими як молоко, яловичина та вовна, залишатиметься нижчою за довоєнний рівень.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Обов’язкові накопичувальні пенсії не запроваджуватимуть: позиція Мінсоцполітики
|Світовий банк зменшив очікуване зростання ВВП України у 2026 році до 1,2% через економічні ризики
|Рада підтримала податок на доходи з цифрових платформ — перше читання
|Військовий збір діятиме ще три роки після війни: Рада ухвалила закон на вимогу МВФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|За підсумками I кварталу виробництво чавуну в Україні збільшилося на 5,9%
|Військовий збір за I квартал зріс на 27,5% — понад ₴43 млрд
|Ексдетектив НАБУ очолив Держмитницю
|Обов’язкові накопичувальні пенсії не запроваджуватимуть: позиція Мінсоцполітики
|Консолідація активу: як допемісія на ₴28 млн забезпечила групі Братінових повний контроль над «Одесавинпромом»
|Обсяг відремонтованого дорожнього покриття перевищив 3,5 млн кв. м
|Посилення контролю грального ринку: як нова система забезпечила ₴1,7 млрд надходжень
Бізнес
|Український ІТ-ринок зріс до $7,85 млрд
|Новий ШІ-застосунок Google дозволяє розпізнавати живу мову та одразу редагувати текст
|Квантовий прорив: перший логічний процесор створено на звичайному кремнії
|Samsung збільшує вартість пам’яті ще на 30% після попереднього подорожчання
|Apple скуповує DRAM для мобільних пристроїв, створюючи дефіцит для інших виробників
|Новий чип стабільно працює за температур, що перевищують температуру лави — випадкове відкриття вчених
|NVIDIA представила рішення, що радикально зменшує потребу в пам’яті GPU