Оптимістичний прогноз: науковці очікують зростання агровиробництва в Україні

У 2026 році обсяги виробництва валової продукції сільського господарства в Україні зростуть на 2,8% порівняно з минулим роком.

Такий прогноз оприлюднили у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки», передає Укрінформ.

«Позитивна динаміка в аграрному секторі вітчизняної економіки зумовлена певною стабілізацією функціонування галузі в цілому та поступовою адаптацією господарюючих суб'єктів до викликів сьогодення, насамперед, пов'язаних з наслідками повномасштабного вторгнення РФ на територію України 24 лютого 2022 року», - йдеться у повідомленні.

Водночас, попри очікуване зростання, прогнозовані показники залишаються на 20,6% нижчими за рівень 2021 року, що свідчить про тривалість відновлення аграрного сектору та потребу в додаткових інвестиціях.

У рослинництві прогнозується зростання виробництва на 4%, що пов'язано зі збереженням експортного потенціалу зернових та олійних культур. Однак через вплив війни та зовнішніх чинників скорочуються посівні площі під окремими культурами, зокрема озимою пшеницею, кукурудзою та зернобобовими. Додатковим стримувальним фактором є подорожчання мінеральних добрив, засобів захисту рослин і пального.

Натомість у тваринництві очікується спад на 2,3% порівняно з 2025 роком, передусім через скорочення поголів'я у господарствах населення. Водночас прогнозується незначне зростання виробництва м'яса птиці та яєць, тоді як виробництво молока зменшиться на 4,3% проти минулого року.

Загалом очікувані обсяги виробництва у 2026 році дозволять забезпечити базові внутрішні продовольчі потреби країни, зокрема завдяки стабілізації виробництва зернових та олійних культур. Утім забезпеченість окремими видами продукції, такими як молоко, яловичина та вовна, залишатиметься нижчою за довоєнний рівень.