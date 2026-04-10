Фінансування вичерпано за два дні: Аграрний реєстр зупинив прийом заявок на дотації на корів

08:46 10.04.2026 |

Новини АПК

В Державному аграрному реєстрі (ДАР) призупинили приймання заявок на бюджетні дотації для утримання корів.

Вже подані заявки будуть опрацьовані в установленому порядку, повідомляється на сайті ДАР 9 квітня.

Приймати заявки припинили "у зв'язку з надходженням заявок на суму, що відповідає доступному обсягу фінансування", пояснили у Аграрному реєстрі.

Як повідомлялося, 7 квітня у Мінекономіки оголосили про початок прийому заявок через Державний аграрний реєстр на дотації для утримання великої рогатої худоби (корів) та маточного поголів'я кіз і овець.

Того ж дня, 7 квітня, у Державному аграрному реєстрі повідомили про зупинку прийому заявок на дотацію для утримання кіз та овець, оскільки менш ніж за день отримали заявок на суму, що відповідає доступному обсягу фінансування.

Спеціальна бюджетна дотація надається:

  • у розмірі 7 тис. грн на кожну корову (від 3 до 100 голів);
  • у розмірі 2 тис. грн на кожну маточну козу та/або вівцю (від 5 до 500 голів). 
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 43,4653
    		  0,0861
    		 0,20
    EUR
    		 1
    		 50,7979
    		  0,0399
    		 0,08

    Курс обміну валют на вчора, 09:26
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,2000  0,04 0,08 43,7050  0,04 0,10
    EUR 50,4279  0,10 0,19 51,1050  0,08 0,16

    Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,4700  0,05 0,12 43,5200  0,07 0,16
    EUR 50,7990  0,02 0,05 50,8444  0,05 0,09

