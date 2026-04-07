Фінансові новини
- |
07.04.26
- |
14:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кадровий дефіцит в АПК: уряд спростив доступ до керування сільгосптехнікою
11:29 07.04.2026 |
Кабінет Міністрів скасував вимогу щодо наявності трирічного стажу для отримання дозволу на керування сільськогосподарською технікою.
Таке рішення ухвалили для подолання браку кадрів у сільському господарстві, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
"Таким чином водії, які мають посвідчення на керування вантажівками, автобусами та мікроавтобусами (категорії С1, С, D1, D), навіть зі стажем до трьох років, отримали право керувати окремими видами сільськогосподарської техніки без отримання посвідчення тракториста-машиніста", - зазначила Свириденко.
Зокрема, йдеться про машини категорій А1, А2, В1, В2, В3 - трактори, самохідні зерно- і кукурудзозбиральні машини, самохідні машини для збирання коренеплодів, картоплі, овочів, фруктів і ягід тощо.
"Багато трактористів-машиністів зараз захищають державу у лавах Силах оборони. Через це агровиробники відчувають дефіцит кадрів. Таке спрощення умов допоможе залучити додаткових працівників, особливо в періоди пікових польових робіт - посівної та жнив", - наголосила Свириденко.
Зарплати трактористів
Раніше повідомлялося, що трактористи в Україні в 2025 році почали заробляти більше. У середньому місячний дохід трактористів становить 31,6 тис. грн без бонусів, що приблизно на 12% більше, ніж роком раніше.
Із додаванням премій зарплата трактористів складає близько 36,3 тис. грн на місяць.
Сільське господарство в Україні
Раніше в Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН (ФАО) заявили, що кожне третє сільське домогосподарство в Україні заявило про зниження доходів за 2025 рік, а серед родин, що залежать від агросектору, цей показник сягає 48%.
Нагадаємо, Україна потрапила до топ-5 країн світу з найбільшою часткою сільгоспземель.
Також за обсягами виробництва зернових Україна вже фактично посідає друге місце серед країн Європейського Союзу - поступаючись лише Франції (63,1 млн тонн) і випереджаючи Німеччину (45,2 млн тонн) та Польщу (36,5 млн тонн).
При цьому середня врожайність зернових у 2025 році становить 5,08 т/га, що лише на 14% нижче за середній показник країн ЄС. За рівнем урожайності Україна займає 18 місце серед 27 держав ЄС.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
